Главная Новости
22 ноября • обновлено в 17:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Энергоэффективность

В Италии научились "печатать" дешевые экологические дома по цене iPhone

905
Читать материал на украинском

Инженеры компании WASP в Италии научились при помощи технологии 3D-печати создавать бюджетные экологичные дома. Проект назвали Gaia.

Об этом сообщает портал Building Tech. Издание отмечает, что в качестве сырья для печати использовался грунт и биологические отходы.

Экологический дом Gaia

Экологический дом Gaia

building-tech.org

Новости
Под Ивано-Франковском город совершил "энергоэффективный" прорыв

Для постройки дома был создан огромный треугольный 3D-принтер высотой 3 метра и диаметром 6 метров, который можно смонтировать за два часа силами пары человек. С помощью модульной системы печати Crane Wasp принтер может оперативно возводить жилые постройки.

Система была разработана для возведения крупномасштабных конструкций с использованием материалов, взятых прямо на месте строительства. Состав для печати на 25% состоял из местной почвы, глина и песок, на 40%, из соломы, еще на 25% – из рисовой шелухи и на 10% – из гидравлической извести. Строительный материал доводился до однородной консистенции с помощью смесителя.

Экологический дом Gaia

Экологический дом Gaia

building-tech.org

Представители компании утверждают, что в Crane Wasp будет очень востребован в строительстве уже в ближайшем будущем, поскольку значительно удешевляет конечный продукт.

Демонстрационный объект был напечатан за десять дней и обошелся всего в $1035, причем в стоимость включены окна, двери, термоакустическая изоляция, светильники и защитные покрытия. В итоге получился настоящий экодом, в котором используется технология пассивного солнечного нагрева и естественная вентиляция.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как власти Южной Кореи решили оборудовать все общественные здания и миллион частных домов в Сеуле солнечными панелями к 2022 году.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Энергосбережение" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Энергосбережение
Место
Италия
Теги
Экология Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги