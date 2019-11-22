В Італії навчилися "друкувати" дешеві екологічні будинки за ціною iPhone

Інженери компанії WASP в Італії навчилися за допомогою технології 3D-друку створювати бюджетні екологічні будинки. Проект назвали Gaia.

Про це повідомляє портал Building Tech. Видання відзначає, що в якості сировини для друку використовувався грунт і біологічні відходи.

Екологічний будинок Gaia building-tech.org

Для спорудження будинку був створений величезний трикутний 3D-принтер висотою 3 метри і діаметром 6 метрів, який можна змонтувати за дві години силами пари осіб. За допомогою модульної системи друку Crane Wasp принтер може оперативно створювати житлові споруди.

Система була розроблена для зведення великомасштабних конструкцій з використанням матеріалів, взятих прямо на місці будівництва. Сировина для друку на 25% складалася з місцевого ґрунту, глини та піску, на 40%, з соломи, ще на 25% – з рисового лушпиння і на 10% – з гідравлічного вапна. Будівельний матеріал доводили до однорідної консистенції за допомогою змішувача.

Екологічний будинок Gaia building-tech.org

Представники компанії стверджують, що у Crane Wasp буде дуже затребуваний в будівництві вже у найближчому майбутньому, оскільки значно здешевлює кінцевий продукт.

Демонстраційний об'єкт був надрукований за десять днів і коштував всього $1035, причому у вартість було включено вікна, двері, термоакустичну ізоляцію, світильники і захисні покриття. В результаті вийшов справжній екобудинок, в якому використовується технологія пасивного сонячного нагріву і природна вентиляція.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як влада Південної Кореї вирішила обладнати всі громадські будівлі і мільйон приватних будинків в Сеулі сонячними панелями до 2022 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!