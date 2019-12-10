У Німеччині місто тимчасово перейшло на "зелену" енергію: що з цього вийшло

Місто Бордесхолм в Німеччині відключилося від центральної електричної мережі і протягом години забезпечувало всі свої потреби завдяки відновлюваній енергії.

Про це повідомляє видання PV Magazine. Автори підкреслюють, що процедура потрібна була для того, щоб показати, як населені пункти могли б перейти на "зелену" енергію за допомогою систем для накопичення електрики.

Акумулятори компанії SMA energy-storage.news

Для проведення випробувань влада міста використовувала акумулятори компанії SMA, підключені до місцевої сонячної електростанції. Під час відключення від центральної енергомережі місто використовувало енергію з батарей, що стало "демонстрацією економічної доцільності використання і розширення "зелених" джерел енергії разом з ємностями для зберігання енергії з поновлюваних ресурсів", відзначили в адміністрації міста.

У компанії SMA, яка надала потужності батарей, відзначили що всі процедури, включаючи відключення від центральної мережі, роботу від акумуляторів і повторну синхронізацію з комунальними мережами, пройшли без проблем. "Система зберігання енергії задовольняла весь міський попит на електрику, який, таким чином, міг бути забезпечений виключно за рахунок поновлюваних джерел", – заявив інженер-розробник системи SMA Пол Роберт Станкат.

На даний момент Бордесхолм вже використовує 75% електроенергії, отриманої з поновлюваних джерел, відзначає видання Energy Storage. До 2020 року влада міста планує повністю перейти на відновлювану енергію

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