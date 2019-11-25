У Європі знайшли "найзеленіше" місто світу: що зробила влада

Місто Векше у Швеції отримало статус "найзеленішого міста світу" після того, як почало більш ніж на 60% забезпечувати свої потреби за рахунок поновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє UaBio. При цьому видання зазначає, що основну частку "зелених" джерел енергії міста становить біомаса і біогаз. У самому місті проживає близько 90 тис. жителів на площі близько 35 кв км, що можна порівняти з містом Умань у Черкаській області.

Каплиця міста Векше thecrazytourist.com

Тепло, гаряча вода і електроенергія до міста надходять із котелень і ТЕЦ, що спалюють біомасу: деревну тріску, кору, тирсу тощо. Міські автобуси працюють на біогазі, який зібраний зі звалищ твердих побутових відходів.

Околиці міста Векше swedentips.se

Парк у місті Векше swedentips.se

Також в околицях міста працює лісопилка з повним циклом переробки деревини на пиломатеріали. Всі деревні відходи виробництва спалюються в котельнях міста на потреби опалення та гарячого водопостачання. Також місто використовує геотермальні джерела енергії.

Центральна частина міста Векше swedentips.se

Вулиці міста Векше swedentips.se

"За шведським законом, ухваленим 100 років тому, якщо ти зрубів дерево, то маєш посадити нове. Зараз у країні висаджують три нових дерева за кожні два зрубані. Таким чином, зараз кількість лісів більш ніж удвічі перевищує ту кількість, що була 100 років тому", – зазначає видання.

Храм Ехо swedentips.se

Замок Телеборг swedentips.se

За даними BBC, Векше є "найзеленішим містом світу", оскільки воно до мінімуму скоротило викиди шкідливих речовин в атмосферу – вже у 2005 році місто було у списку лідерів із мінімальної кількості шкідливих викидів. При цьому до 2030 року місто взагалі планує відмовитися від використання викопного палива.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Польщі архітектурне бюро Mobius Architects запропонувало зробити дах енергоефективного будинку частиною навколишнього ландшафту і природного рельєфу місцевості.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!