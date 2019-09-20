Украинцы получили сотни миллионов компенсаций за "теплые кредиты"

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и отдельные граждане за 2019 год получили более 290 млн гривен компенсации по программе "теплые кредиты".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения со ссылкой на главу ведомства, Сергея Савичука.

По данным ведомства, только в сентябре населению возместили почти 90 млн гривен за "теплые кредиты", из которых более 50 млн грн пошли на утепление индивидуального жилья, порядка 37 млн ​​грн были выделены ОСМД и почти 2 млн грн потратили на твердотопливные котлы.

"Напоминаем, что в ОСМД еще имеют возможности воспользоваться программой через Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк и провести комплексную термомодернизацию. Поэтому, давайте вместе участвовать в утепления наших домов для уменьшения счетов за коммунальные услуги", - заявил глава агентства Сергей Савичук.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2020 году правительство Украины планирует выделить 1,6 миллиарда гривен на стимулирование энергоэффективности и 400 миллионов гривен на "теплые кредиты" для населения

До этого мы также рассказывали, что украинцы смогут снова получать теплые кредиты.

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