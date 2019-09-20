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20 вересня • оновлено в 11:30
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/ Енергоефективність

Українці отримали сотні мільйонів компенсацій за "теплі кредити"

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Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і окремі громадяни за 2019 рік отримали понад 290 млн гривень компенсації за програмою "теплі кредити".

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження з посиланням на главу відомства, Сергія Савичука.

Українці отримали сотні мільйонів компенсацій за "теплі кредити"

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За даними відомства, тільки у вересні населенню відшкодували майже 90 млн гривень за "теплі кредити", з яких понад 50 млн грн пішли на утеплення індивідуального житла, близько 37 млн ​​грн були виділені ОСББ і майже 2 млн грн витратили на твердопаливні котли.

"Нагадуємо, що в ОСББ ще мають можливості скористатися програмою через Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк і провести комплексну термомодернізацію. Тому, давайте разом брати участь в утепленні наших будинків для зменшення рахунків за комунальні послуги", - заявив глава агентства Сергій Савичук.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в 2020 році уряд України планує виділити 1,6 мільярда гривень на стимулювання енергоефективності та 400 мільйонів гривень на "теплі кредити" для населення

До цього ми також розповідали, що українці зможуть знову отримувати теплі кредити.

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Тема
Енергоефективність
Місце
Україна
Тег
економіка
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70rus xxx
70rus xxx
И нафиг МВФ,грошей навалом.
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филипп филипыч
филипп филипыч
сотни миллионов компенсаций))
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