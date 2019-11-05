Вчені у Швеції знайшли новий спосіб видобутку й зберігання сонячної енергії

Вчені з Технологічного університету Чалмерса у Швеції знайшли спосіб видобутку, зберігання і використання сонячної енергії за допомогою особливої речовини на базі вуглецю, водню та азоту.

Про це повідомляє Bloomberg. Видання зазначає, що над вирішенням цієї проблеми група дослідників працювала протягом десятиліття (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Дослідник Каспер Мот-Поулсен bloomberg.com

"В основі технології – особлива речовина, яка під час потрапляння на неї сонячного світла поглинає енергію і утримує доти, доки каталізатор не виділить її у вигляді тепла. Дослідники витратили кілька років і $2,5 млн на створення свого роду "сховища", яке, за словами 40-річного професора кафедри хімії і хімічного машинобудування Каспера Мот-Поулсена, може на порядок перевершити характеристики літій-іонних акумуляторів, що існують зараз на ринку", – стверджує джерело.

Відкриття команди дослідників на чолі з Мот-Пулсеном вже отримало визнання в науковому світі. Наприклад, професор кафедри матеріалознавства та інжинірингу в Массачусетському технологічному інституті (MIT) назвав винахід колег зі Швеції "вирішальним, якщо ми хочемо, щоб цей підхід до зберігання енергії став застосовуватися масово".

За оцінками вчених, нові продукти для видобутку і зберігання енергії на основі нової речовини можуть з'явитися на ринку через кілька років. Однак для цього потрібно ще майже $5 млн, уточнюють вчені.

Водночас сам Мот-Поулсен зараз не може назвати вартість технологічних рішень на базі своєї розробки. Однак він упевнений в її основній перевазі – для виробництва не потрібні рідкісні або дорогі елементи.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як інженери зі Швейцарської вищої технічної школи в Цюріху розробили прототип гнучкої батареї, форму якої можна змінювати, не завдаючи шкоди запасу енергії.

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