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8 січня • оновлено в 18:19
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Роботи, водень і нульові викиди: Toyota побудує в Японії "розумне" місто майбутнього з дерева

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В Японії компанія Toyota анонсувала будівництво експериментального міста Woven Cit, яке буде працювати на водневому паливі.

Місто буде призначено для проведення тестів штучного інтелекту і можливостей автономних роботизованих систем, повідомляє Forbes. Проект займе територію в 175 акрів близько підніжжя гори Фудзі і після запуску зможе вмістити близько 2 тис. осіб.

Проект "розумного" міста Woven City

Проект "розумного" міста Woven City

forbes.com

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Керівництво компанії планує закінчити будівництво міста на початку 2021 року. "Woven City стане унікальною можливістю розробити технології майбутнього, в тому числі цифрову операційну систему для міської інфраструктури", – заявив президент компанії Toyota Акійо Тойода.

При цьому японська корпорація не збирається працювати над створенням проекту самостійно – до роботи запрошені сторонні комерційні компанії і незалежні дослідники.

Проект "розумного" міста Woven City

Проект "розумного" міста Woven City

forbes.com

Першими поселенцями міста стануть співробітники Toyota та їхні сім'ї. У майбутньому в компанії пообіцяли збільшувати населення з розвитком проекту.

"Місто буде оснащено трьома типами вулиць зі швидким транспортом, повільним транспортом і пішохідним трафіком. Вони будуть об'єднані в єдину мережу. Будинки будуть в основному виготовлені з дерева, щоб зменшити вуглецевий слід і використовувати традиційні японські будівельні техніки. Джерелом живлення міста виступатимуть водневі паливні елементи, які доповнять сонячними панелями на дахах будівель", – відзначають в компанії.

Проект "розумного" міста Woven City

Проект "розумного" міста Woven City

forbes.com

Також на території Woven City будуть розташовані зони з гідропонікою і природною рослинністю. Будинки оснастять роботизованими помічниками і датчиками для перевірки здоров'я, потреб і щоденного життя жителів.

На головних вулицях міста будуть дозволені тільки автомобілі з нульовими викидами. В якості громадського транспорту і для перевезення вантажів Toyota буде використовувати особливі транспортні капсули.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як місто Векше в Швеції отримало статус "самого зеленого міста світу" після того, як воно почало більш ніж на 60% забезпечувати свої потреби за рахунок поновлюваних джерел енергії.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Японія
Теги
Green Oboz Toyota Альтернативна енергетика відновлювальна енергія
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