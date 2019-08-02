Чорне море на порозі екологічної катастрофи: як врятувати ситуацію

Чорне море перебуває на порозі екологічної катастрофи. В Євросоюзі вже давно б'ють на сполох через ситуацію. Останнє ж дослідження показало, що в ньому в 2 рази більше пластикових відходів, ніж в Середземному.

Від сміття задихається не тільки суходіл, а й море, а очистити його від пластику на сьогоднішній день майже неможливо. Але вихід є. Який - розбирався OBOZREVATEL.

Кількість пластикових відходів в Чорному морі в 2 рази більше, ніж в Середземному

У Чорному морі плаває в 2 рази більше твердих відходів, ніж в Середземному, повідомила делегація Європейського союзу в Україні 29 липня на прес-конференції в Одесі. OBOZREVATEL поспілкувався з одним з керівників цього дослідження.

На 1 кв. кілометр площі Чорного моря припадає 90 сміттєвих предметів

На 1 кв. кілометр площі Чорного моря припадає близько 90 предметів сміття. Для порівняння, в Середземному морі цей показник майже в 2 рази менше – там їх 50. До речі, в Світовому океані утворюються цілі гігантські плавучі звалища, що збиваються течіями і вихорами. На планеті таких найбільших – шість, по три на кожну півкулю.

Левову частку морського мотлоху складає пластикова тара і упаковка – 83% пляшок, целофанових пакетів, обгорток від цукерок. Поки залишаємо за дужками хімічне забруднення і з'єднання, що накопичуються в живих організмах – говоримо про тверді відходи, які не розкладаються.

Чисто там де ...

Приказка про те, що чисто там, де не смітять, не ефективна для України. Але саме це й критично. Бо які б штрафи не призначали нам за викидання сміття в недозволеному місці – це не позбавляє нас від нього ні на узбіччях і тротуарах, ні у водоймах. Закони, які штрафують за незаконне забруднення, працюють слабо, судячи з описаних вище фактів, а також з того, що ми бачимо навколо себе кожен день – достатньо озирнутися (див. фото нижче). Останню парламентську ініціативу про збільшення в 10 разів штрафу за викинутий недопалок, народні депутати цієї каденції підтримати не встигли.

Фото зроблено на одній із зупинок недалеко від редакції "Обозреватель"

Очевидно, що не смітити ми поки не вміємо. А саме це могло би вирішити проблему в частині профілактики забруднення, розповів кореспонденту OBOZREVATEL Євген Дикий, кандидат біологічних наук, морський біолог, директор Національного антарктичного наукового інституту, старший науковий співробітник центру екології моря, керівник групи морської мікробіології в дослідженні ЄС – результати якого наробили стільки галасу в пресі.

За авторитетної думки вченого, з практичних заходів тільки профілактика засмічення твердими відходами, які не розкладаються, буде мати результат. Йдеться про зниження споживання пластику. Для цього необхідно економічно стимулювати відмову від його використання.

Тому що виловити вже плаваючий у відкритому морі пластик, масово і ефективно, сегодні неможливо. У світі немає такого успішного досвіду. У портових прибережних акваторіях – так, але не у відкритому морі.

Що робити Україні, щоб мінімізувати наслідки:

Підвищити штрафи за несанкціоноване викидання сміття

Ввести безвідмовні заходи по стягненню цих штрафів

Економічно стимулювати відмову від використання пластикових пакетів, посуду, пляшок

Впроваджувати сортування і переробку сміття

Роз'яснювати людям наслідки легковажного ставлення до пластику

Студент з Нідерландів зробив спробу очистити океан, але не так сталося, як гадалося

Хоч би яким обнадійливим виглядав гучний на 2016 рік проект нідерландського студенту з очищення океану від сміття Ocean Cleanup, про який повідомляв OBOZREVATEL, він не витримав навантаження хвиль і течій і незабаром зламався.

Нагадаємо, автор проекту, студент з Нідерландів Боян Слот, розробив систему Ocean Cleanup System, яка, очікувалося, повинна була повністю очистити морські води від сміття всього за кілька років. Запуску передувало 5 років досліджень і розробок. Установка являє собою складну систему плавучих суден, сіток-уловлювачів та іншого устаткування. Вона повинна збирати до 55 тонн на рік – небагато в порівнянні із загальною світовою кількістю, але вже це було б досягненням, тому що послугувало б успішним початком.

Система Ocean Cleanup майже підібралася до повного вирішення глобальної проблеми пластикових відходів в океані

Однак не все пішло за планом. Слот тоді сказав, що його мета полягає в тому, аби в один прекрасний день задіяти 60 таких систем і домогтися, щоб скоротити кількість пластику в океанах мінімум на 90% до 2040 року.

Погляд дослідника

На сьогодні жодна зі спроб реалізувати подібний проект, який би працював ефективно у відкритому морі, успіхом не увінчалася. Інша справа – в портових прибережних акваторіях, підкреслив експерт, але не у відкритому морі.

"Цей проект – не єдиний в світі, і запит настільки сильний, що зрештою хтось обов'язково його реалізує, – зазначив Євген Дикий, – але поки жодного успішно реалізованого немає".

Тому нам залишається тільки знижувати споживання пластику. З боку держави потрібні закони, економічне стимулювання зниження використання одноразових пакетів, пляшок і тари з пластику, який не розкладається. "Це непросте завдання, але воно розв'язуване, на відміну від хімічних продуктів, предметів фармакології та косметики. Тому поки зосередимо зусилля на пластику", – пояснив учений.

Фінансове питання, як і раніше, стоїть дуже гостро. Наприклад, згадане дослідження проводилося за гроші Європейського союзу. До речі, як сказав пан Дикий виданню OBOZREVATEL, до цього проекту система екологічного моніторингу в Україні ніяк не фінансувалася державою з часів Радянського Союзу, а та, що була, давно розвалилася. Тому зараз доводиться створювати систему екологічного моніторингу з нуля.

Спонсорське фінансування ЄС продовжили ще на півтора року, поділився з нами вчений, і це гарна новина. За цей час держава повинна впровадити власну програму фінансування моніторингу вод, у тому числі і Чорного моря. Але це не відповідає на питання про те, яким чином вирішувати проблему зі сміттям, яке вже плаває у морі.

Україна в цифрах: ТОП-6 фактів про забруднення

90 - предметів сміття припадає на 1 км2 Чорного моря

83% - частка пластику в твердих відходах у Чорному морі

50 - одиниць сміття на годину припливає в Чорне море по річках

9 - місце України в рейтингу країн за темпами засмічення

2 - у стільки разів Чорне море випереджає Середземне по пластику

1,5 року – на скільки продовжено фінансування ЄС екомоніторингу в Україні

Зайвий раз не взяти пластикову тару особисто – це той мінімум, який під силу кожному громадянину планети Земля. Але питання пластикового сміття глобальне настільки, що для його повного вирішення потрібні системні заходи, такі ж масштабні, як сама проблема.

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