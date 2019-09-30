На 20%: как у Гончарука хотят помогут украинцам экономить на отоплении

Правительство Украины задалось целью уменьшить потери при потреблении тепла, горячей воды и отопления, а также других ресурсов в домах украинцев.

Об этом говорится в проекте программы деятельности Кабинета Министров на сайте Верховной Рады Украины. Программа была утверждена и в дальнейшем будет рассмотрена на заседании парламента.

Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский и Алексей Гончарук

"В Украине значительная часть расходов идет на оплату централизованного отопления, электрической энергии, газа: в структуре совокупных расходов домохозяйств - 7,3% общего объема, что вдвое превышает расходы домохозяйств на здравоохранение. Поэтому крайне важно уменьшить энергозатраты в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях", – говорится в тексте проекта программы.

В качестве показателей эффективности было решено уменьшить энергопотребление на отопление и подачу горячей воды в жилые многоквартирные дома на 20%. Также планируется уменьшать каждый год на 1% удельное энергопотребление при отоплении и подачи горячей воды в общественных зданиях.

"Мы будем стимулировать потребителей инвестировать в уменьшение энергозатрат с помощью инструментов финансовой, организационной и экспертной поддержки со стороны государства. Для этого мы разработаем и внедрим долгосрочную стратегию по термомодернизации жилых зданий", – отмечают авторы документа.

В дальнейшем для достижения поставленных целей правительство планирует:

Реализовать меры "Национального плана действий по энергоэффективности до 2030 года";

Внедрить стратегии термической модернизации зданий;

Реализовать "Национальный план увеличения количества зданий с близким к нулевому уровню потребления энергии";

Создать единую систему мониторинга потребления энергии зданий путем запуска базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий.

"В совокупности это приведет к повышению эффективности экономики и укрепления энергетической независимости страны", - резюмируют авторы программы деятельности Кабинета Министров Украины.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько денег получит "зеленая энергетика" Украины в 2020 году, исходя из проекта бюджета.

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