Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Енергоефективність

На 20%: як у Гончарука хочуть допомогти українцям економити на опаленні

4.4т Читати матеріал російською

Уряд України поставив собі за мету зменшити втрати при споживанні тепла, гарячої води та опалення, а також інших ресурсів у оселях українців.

Про це йдеться у проєкті програми діяльності Кабінету Міністрів на сайті Верховної Ради України. Програма була затверджена і надалі буде розглянута на засіданні парламенту.

Дмитро Разумков, Володимир Зеленський та Олексій Гончарук

Дмитро Разумков, Володимир Зеленський та Олексій Гончарук

Новини
Скільки можна заробити на сонячних панелях і вітряках: названі суми

"В Україні значна частина витрат іде на оплату централізованого опалення, електричної енергії, газу: у структурі сукупних витрат домогосподарств – 7,3% загального обсягу, що вдвічі перевищує витрати домогосподарств на охорону здоров'я. Тому вкрай важливо зменшити енерговитрати в багатоквартирних житлових будинках та громадських будівлях", – йдеться у тексті проєкту програми.

Як показники ефективності було вирішено зменшити енергоспоживання на опалення та подачу гарячої води в житлові багатоквартирні будинки на 20%. Також планується зменшувати щороку на 1% питоме енергоспоживання при опаленні і подачі гарячої води у громадських будівлях.

Новини
Під Івано-Франківськом місто зробило "енергоефективний" прорив

"Ми будемо стимулювати споживачів інвестувати у зменшення енерговитрат за допомогою інструментів фінансової, організаційної та експертної підтримки з боку держави. Для цього ми розробимо і впровадимо довгострокову стратегію із термомодернізації житлових будинків", – зазначають автори документа.

Надалі для досягнення поставленої мети уряд планує:

  • Реалізувати заходи "Національного плану дій з енергоефективності до 2030 року";

  • Впровадити стратегії термічної модернізації будівель;

  • Реалізувати "Національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівня споживанням енергії";

  • Створити єдину систему моніторингу споживання енергії будівель шляхом запуску бази даних енергетичних і експлуатаційних характеристик будівель.

"У сукупності це призведе до підвищення ефективності економіки та зміцнення енергетичної незалежності країни", – резюмують автори програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки грошей отримає "зелене енергетика" України у 2020 році, виходячи з проєкту бюджету.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "енергозбереження" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
енергозбереження
Місце
Україна
Тег
Альтернативна енергетика
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
10
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
А помните, свыны, до майдана не было необходимости экономить. Всё было дёшево и доступно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"В Украине значительная часть расходов идет на оплату централизованного отопления, электрической энергии, газа ..." Можно подумать, что где-то по другому.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Dell Alex
Dell Alex
"Мы будем стимулировать потребителей инвестировать в уменьшение энергозатрат с помощью инструментов финансовой, организационной и экспертной поддержки со стороны государства." Врут и не краснеют. когда им постоянно предлагают варианты экономии, однако требуется от них хоть как-то почесаться - весь их ответ состоит из невнятного бормотания.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel