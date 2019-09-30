На 20%: як у Гончарука хочуть допомогти українцям економити на опаленні

Уряд України поставив собі за мету зменшити втрати при споживанні тепла, гарячої води та опалення, а також інших ресурсів у оселях українців.

Про це йдеться у проєкті програми діяльності Кабінету Міністрів на сайті Верховної Ради України. Програма була затверджена і надалі буде розглянута на засіданні парламенту.

Дмитро Разумков, Володимир Зеленський та Олексій Гончарук

"В Україні значна частина витрат іде на оплату централізованого опалення, електричної енергії, газу: у структурі сукупних витрат домогосподарств – 7,3% загального обсягу, що вдвічі перевищує витрати домогосподарств на охорону здоров'я. Тому вкрай важливо зменшити енерговитрати в багатоквартирних житлових будинках та громадських будівлях", – йдеться у тексті проєкту програми.

Як показники ефективності було вирішено зменшити енергоспоживання на опалення та подачу гарячої води в житлові багатоквартирні будинки на 20%. Також планується зменшувати щороку на 1% питоме енергоспоживання при опаленні і подачі гарячої води у громадських будівлях.

"Ми будемо стимулювати споживачів інвестувати у зменшення енерговитрат за допомогою інструментів фінансової, організаційної та експертної підтримки з боку держави. Для цього ми розробимо і впровадимо довгострокову стратегію із термомодернізації житлових будинків", – зазначають автори документа.

Надалі для досягнення поставленої мети уряд планує:

Реалізувати заходи "Національного плану дій з енергоефективності до 2030 року";

Впровадити стратегії термічної модернізації будівель;

Реалізувати "Національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівня споживанням енергії";

Створити єдину систему моніторингу споживання енергії будівель шляхом запуску бази даних енергетичних і експлуатаційних характеристик будівель.

"У сукупності це призведе до підвищення ефективності економіки та зміцнення енергетичної незалежності країни", – резюмують автори програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки грошей отримає "зелене енергетика" України у 2020 році, виходячи з проєкту бюджету.

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