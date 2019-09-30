Как украинцам сэкономить на отоплении: все плюсы и минусы установки теплового насоса

Осень – это именно то время, когда, получив коммунальные платежки, можно проверить, насколько оптимально выбран тип отопления и правильно ли куплено энергоэффективное оборудование. Привели ли расчеты и решения к экономии в домашнем хозяйстве? Или задуматься над использованием новых трендов и предложений на рынке.

OBOZREVATEL подсчитал, насколько выгодно отопление домашнего хозяйства тепловым насосом.

По данным Госэнергоеффективности, сегодня в Украине их общая мощность уже составляет 549 МВт. Цифра сопоставимая с половиной мощности одного энергоблока Запорожской АЭС. Но выработали они около 647 тыс. Гкал. Другими словами, это пока только 3% в общем конечном потреблении тепловой энергии из возобновляемых источников в стране.

Что это?

Скажем главное: тепловой насос вовсе не производит тепло, он переносит его из окружающей среды – воздуха, грунта и воды.

Основное преимущество: тепловой насос – это три устройства в одном. Он может работать на отопление, кондиционирование и нагрев воды.

Типы насосов

Аэротермальные – это тепло из воздуха

Аэротермальный тепловой насос termos.ua

Гидротермальные – это тепло из воды (водоемы или же подземные воды)

Гидротермальный тепловой насос sovet-ingenera.com

Геотермальные – это тепло из грунта

Геотермальный тепловой насос vinbazar.com

Как работает

Тепловые насосы способны обеспечивать отопление даже при наружной температуре воздуха в -20°C. У них очень высокий показатель КПД.

Если посмотреть на принцип работы, то у воздушного насоса, к примеру, он очень похож на работу кондиционера. У него так же есть наружный и внутренний блоки. Только вот воздушный тепловой насос греет не воздух в доме, а воду, которая потом идет в теплый пол, – в радиаторы или же фанкойлы (это специальные устройства, которые нагревают или охлаждают воздух в помещении).

Так выгоден ли тепловой насос при отоплении?

На этот вопрос нам дал ответ директор Департамента возобновляемой энергетики Держенергоефективности Юрий Шафаренко.

Для отопления площади 200 кв. м необходимо около:

Если газовый котел – 4 тыс. куб. м газа. В отопительный период 2018/2019 года цена для населения 1 тыс. куб. м составляла 8 549 грн.За весь отопительный период расходы составят около 34 тыс. грн.

Если электрический котел – 31 тыс. кВт*ч. Для населения, которое проживает в жилых домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками, необходимо будет потратить около 35 тыс. грн.

При условии оформления двух- или трехзонных тарифов, дифференцированных по периодам времени, расходы будут меньше.

Если тепловой насос – 8 тыс. кВт * ч. Возьмем тариф 0,9 / 1,68 грн/кВт. За отопительный период расходы составят около 13 тыс. грн.

Конечно же, все расчеты являются приблизительными, поскольку точность зависит от многих факторов: утепление дома, температуры воздуха на улице и необходимой – в помещении, а также качества оборудования.

Стоимость

Тепловые насосы стоят недешево. По информации Держенергоефективности, в среднем стоимость теплового насоса мощностью 10 кВт : геотермальный – порядка 11 000 евро, гидротермальный – 8000 евро и аэротермальный – 5000 евро. Можно купить оборудование украинских производителей, они не такие дорогие – цены в среднем стартуют от 2,500 евро.

В Украине действует государственная Программа, по которой можно взять кредит на покупку энергоэффективного оборудования. Если вы берете кредит как физическое лицо – из бюджета полагается возмещение 35% от его суммы (но не больше 14 000 гривен), если кредит берет ОСББ или ЖЭК – 40% (но не больше 14 000 грн в расчете на одну квартиру).

К дополнительным преимуществам тепловых насосов можно также добавить экологичность – никаких выбросов СО2, отсутствие специальных проектов и разрешительных документов при монтаже, низкое электропотребление и бесшумность работы оборудования.

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