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28 жовтня • оновлено в 18:23
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Захоплення ринків Європи: в Tesla назвали першу ціль

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Компанія Tesla до кінця 2019 року озвучить місце будівництва нового заводу (відомого, як Gigafactory Europe) на території однієї з країн Європейського союзу.

Про це повідомляє профільне видання Electrek з посиланням на звіт компанії. При цьому журналісти відзначають, що глава Tesla Ілон Маск кілька разів згадував будівництво заводу в Європі, на якому будуть виробляти електрокари моделей 3 і Y.

Захоплення ринків Європи: в Tesla назвали першу ціль

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"Ми плануємо докласти усі зусилля, щоб найближчим часом завершити процес вибору майданчика для будівництва Gigafactory Europe. В даний момент обговорення цього питання знаходиться на завершальній стадії, і вибір буде зроблений до кінця 2019 року", – йдеться в заяві компанії.

Судячи зі звіту, Tesla розглядає кілька місць в Німеччині, при цьому раніше представники компанії їздили до Нижньої Саксонії, де відвідали кілька міст. Сам Ілон Маск відзначав, що найімовірніше фабрика з'явиться на кордоні Німеччини і Франції.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що котирування акцій компанії Tesla в ІІІ кварталі 2019 року зросли більш ніж на 20%.

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Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
Tesla електромобілі Green Oboz
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