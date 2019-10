Захоплення ринків Європи: в Tesla назвали першу ціль

Компанія Tesla до кінця 2019 року озвучить місце будівництва нового заводу (відомого, як Gigafactory Europe) на території однієї з країн Європейського союзу.

Про це повідомляє профільне видання Electrek з посиланням на звіт компанії. При цьому журналісти відзначають, що глава Tesla Ілон Маск кілька разів згадував будівництво заводу в Європі, на якому будуть виробляти електрокари моделей 3 і Y.

"Ми плануємо докласти усі зусилля, щоб найближчим часом завершити процес вибору майданчика для будівництва Gigafactory Europe. В даний момент обговорення цього питання знаходиться на завершальній стадії, і вибір буде зроблений до кінця 2019 року", – йдеться в заяві компанії.

Судячи зі звіту, Tesla розглядає кілька місць в Німеччині, при цьому раніше представники компанії їздили до Нижньої Саксонії, де відвідали кілька міст. Сам Ілон Маск відзначав, що найімовірніше фабрика з'явиться на кордоні Німеччини і Франції.

Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries