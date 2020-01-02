Військові вчені у США займуться "екологією" космосу

У США вчені з Міністерства оборони проведуть експеримент із видалення відходів від космічних ядерних вибухів, які залишаються в радіаційному поясі Землі і порушують роботу супутників.

Про це повідомляє Science. Видання зазначає, що забруднення подібного роду здатні повністю виводити супутники з ладу.

Космічне сміття earth-chronicles.com

Свого часу США і СРСР провели безліч випробувань ядерної зброї, частина з яких пройшла в космічному просторі. Після того, як під час випробувань Starfish Prime військові підірвали бомбу потужністю 1,4 мегатонни на висоті в 400 кілометрів, протягом декількох місяців частина супутників вийшла з ладу

Згодом виявилося, що причина полягала в захопленні магнітним полем Землі високоенергетичних електронів, які з'являються через вибух. Ці частинки на довгий час залишаються на орбіті планети.

Отже, країни, що володіють ядерною зброєю, такі як Північна Корея та Іран, можуть у теорії виробляти ядерні вибухи в космосі, з метою виводити з ладу супутники інших країн. Ця небезпека підштовхнула військових США почати розробку способів очищення космічного простору від наслідків ядерного вибуху, якщо йому не вдасться запобігти.

Вчені очікують, що найбільш ефективними виявляться розташовані в космосі джерела випромінювання, яке зможе усувати шкідливі частинки. На 2021 рік заплановано запуск двох проєктів: на орбіту відправлять мініатюрний прискорювач частинок або кілька кілограмів барію, який створить захисний шар над поверхнею Землі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з науково-дослідної лабораторії (AFRL) військово-повітряних сил США на замовлення Пентагону створять на орбіті Землі систему бездротової передачі енергії сонця.

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