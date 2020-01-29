В Україні займуться порятунком атмосфери: створено нове відомство

Уряд України створить в Кривому Розі "Офіс контролю викидів в атмосферу", який буде займатися контролем екології в найбільш складних промислових регіонах країни.

Про це повідомляє Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Відзначається, що для максимальної ефективності Офіс буде працювати безпосередньо в Кривому Розі, де питання екології стоїть особливо гостро.

Ілюстрація open4business.com.ua

"Створення такого Офісу – це лише перший крок на шляху до реформи екологічного контролю. Фахівці і співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати і направляти перевірки найбільших підприємств, що здійснюють викиди в атмосферу", – заявив прем'єр-міністр.

Також Гончарук навів статистику, згідно з якою в 2018-му році Україна зайняла 109 місце серед 180 країн світу за показниками захисту навколишнього середовища в розрізі впливу на здоров'я населення та захисту екосистем. За даними Інституту оцінки і вимірювання показників здоров'я, в 2016-му році забруднення атмосферного повітря призвело в Україні до 58 тис. смертей (близько 10% всіх смертей в рік).

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що територія Донбасу виявилася під загрозою зараження ядерними відходами з шахти "Юнком", яка знаходиться під контролем терористів, які припинили контролювати рівень забруднень.

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