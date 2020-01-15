Боевиков обвинили в создании экологической катастрофы на Донбассе

Территория Донбасса оказалась под угрозой заражения ядерными отходами с шахты "Юнком", которая находится под контролем боевиков.

Об этом глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко сообщает на страницах своего блога на сайте OBOZREVATEL. По ее словам, в течение многих лет шахта находилась под бдительным контролем украинских природоохранных служб, однако боевики приняли решение прекратить ее обслуживание.

Эколог напоминает, как в 1970-80-х годах ученые из Москвы провели экспериментальный ядерный взрыв на территории Донбасса. В итоге на территории шахты "Юность" образовался ядерный объект, который был законсервирован. Долгие годы состояние шахты поддерживалось экспертами из Украины, которые следили за контролем уровня загрязнения и контролировали уровень грунтовых вод в шахте, чтобы не допустить затопления и заражения.

"В последние два года оккупационные власти прекратили откачивать воду. Поскольку картографический уклон идет в сторону территории, контролируемой украинскими властями, шахтные воды с оккупированной территории переходят на нашу территорию", – отмечает Тимочко.

Теперь радиоактивные элементы через подземные горизонты могут попасть в реку Северский Донец, который течет по территории Украины, и стать причиной радиоактивного заражения, подчеркивает эколог.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что построенный на месте ядерных испытаний США ядерный могильник на Маршалловых островах в Тихом океане дал течь, из которой вытекает радиоактивный плутоний.

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