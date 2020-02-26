В Украине началось производство биоразлагаемых пакетов из картофельного и кукурузного крахмала, а также биополимеров из растительных источников.

В результате такие пакеты разлагаются в домашних условиях в срок от 30 до 90 дней, сообщает ITC. Новинка уже попала в торговые сети.

Биоразлагаемый пакет ourgoodbrands.com

"Наша команда поставила цель – выпустить новый продукт на основе кукурузного или картофельного крахмала с основным критерием — для его разложения не нужен будет промышленный компостер. Наш пакет должен разлагаться в обычных условиях частного домохозяйства", – сообщают представители компании "Новис".

Биоразлагаемый пакет для покупок от компании "Новис" novis.ua

Производитель уверяет, что отечественные пакеты получились на 100% биоразлагаемыми и компостируются в домашних условиях. Во время разложения пакеты распадаются на биологические вещества и в дальнейшем могут использоваться как удобрения, утверждают в компании.

Биоразлагаемый пакет для мусора от компании "Новис" novis.ua/ua

Несколько торговых сетей уже тестируют биоразлагаемые пакеты. Их также можно купить на сайте компании: мусорные пакеты – 59 грн за 20 штук объемом 35 литров, пакеты-майки для покупок – 338 грн за 200 пакетов.

Ранее OBOZREVATEL писал, как монобольшинство Верховной Рады поддержало в первом чтении законопроект №2051-1, который устанавливает запрет на использование пластиковых пакетов с 2020 года.

Разрушаем мифы о солнечных панелях! Читайте в телеграм-канале GreenOboz