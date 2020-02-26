В Україні почалося виробництво біорозкладаних пакетів з картопляного і кукурудзяного крохмалю, а також біополімерів з рослинних джерел.

В результаті такі пакети розкладаються в домашніх умовах в термін від 30 до 90 днів, повідомляє ITC. Новинка вже потрапила в торгові мережі.

Біорозкладаний пакет ourgoodbrands.com

"Наша команда поставила мету – випустити новий продукт на основі кукурудзяного або картопляного крохмалю з основним критерієм - для його розкладання не потрібен буде промисловий компостер. Наш пакет повинен розкладатися в звичайних умовах приватного домогосподарства", – повідомляють представники компанії "Новіс".

Біорозкладаний пакет для покупок від компанії "Новіс" novis.ua

Виробник запевняє, що вітчизняні пакети вийшли на 100% біологічно нейтральними і компостуються в домашніх умовах. Під час розкладання пакети розпадаються на біологічні речовини і в подальшому можуть використовуватися як добрива, стверджують в компанії.

Біорозкладаний пакет для сміття від компанії "Новіс" novis.ua/ua

Кілька торгових мереж вже тестують біорозкладні пакети. Їх також можна купити на сайті компанії: сміттєві пакети – 59 грн за 20 штук об'ємом 35 літрів, пакети-майки для покупок – 338 грн за 200 пакетів.

Раніше OBOZREVATEL писав, як монобольшінство Верховної Ради підтримало в першому читанні законопроект №2051-1, який встановлює заборону на використання пластикових пакетів з 2020 року.

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