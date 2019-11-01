Найбільшу вугільну електростанцію підірвали: з'явилося ефектне відео

У Шотландії за допомогою керованого вибуху знищили частину будівлі останньої вугільної електростанції Longannet, яка свого часу була найбільшою в Європі.

Про це повідомляє BBC. Незважаючи на те, що підрив зруйнував частину будівлі, процесс демонтажу ще далекий від завершення й триватиме протягом кількох місяців (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Вугільна електростанція Longannet до демонтажу powerstations.uk

Була знищена частина машинного залу та знесений основний масив стін. Надалі працівникам доведеться витратити кілька місяців на розчищення від обвалених конструкцій. Процес демонтажу споруди почався у 2016 році, вибухи на її території проводилися протягом всього 2018 року.

Процес демонтажу станції Longannet bbc.com

Зазначимо, що вугільна електростанція Longannet після відкриття в 1970 році була найбільшою в Європі. Її потужність становила 2,4 МВт.

Однак у 2016 році її вирішили закрити внаслідок тиску екологів і економічної кризи. Водночас ScottishPower, що володіє станцією, стала першою британською енергетичною компанією, яка повністю перейшла на вітроенергетику.

Процес демонтажу станції Longannet bbc.com

Електростанція спалювала щороку 4,5 млн тонн вугілля та була серед перших десятків у рейтингах "найшкідливіших підприємств Європи". Також у самій Шотландії Longannet була відповідальною за п'яту частину всіх шкідливих викидів до атмосфери.

В уряді країни заявили, що планують до 2020 року повністю перейти на "зелену" енергетику. Зараз на частку Шотландії припадає третина потужностей всієї британської мережі поновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Шотландії вітрові електростанції всього за пів року виробили стільки електроенергії, яка вдвічі б покрила потреби всіх домогосподарств у країні.

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