В Раде поддержали штрафы за пластиковые пакеты: кого будут наказывать и на сколько

Парламентский комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал законопроект, который предусматривает наказание за распространение пластиковых пакетов.

Документ №2051-1, который подготовлен ко второму чтению, предлагает штрафовать за их распространение на сумму от 1 700 до 8 500 тысяч гривен, сообщается на сайте профильного комитета.

"Принять указанный законопроект в повторном втором чтении и в целом", – сказано в сообщении.

Согласно ему, за распространение пластиковых пакетов будет налагаться штраф от 1 700 до 3 400 гривен, а при повторном нарушении – от 3 400 до 8 500 гривен.

Документом предлагается запретить сверхлегкие пластиковые пакеты, легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм и оксоразлагающиеся пакеты. Исключение предусмотрено только для пакетов 225х345х450 мм, которые используют для мяса, рыбы и продуктов из них, а также для сыпучих продуктов (если пакет является первичной упаковкой).

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на своей странице в Facebook напомнил, что в мире ежесекундно используется 160 тысяч пластиковых пакетов, а переработке подлежит только 1% из них.

Отказ он назвал "маленьким-большим шагом" на встречу чистой планете, а не просто очередным штрафом.

Напомним, законопроект предлагает возложить контроль над выполнением на центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей.

Штрафовать будут субъекты хозяйствования, которые распространяют пластиковые пакеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла законопроект №2051-1 в ноябре 2019 года.