У Раді підтримали штрафи за пластикові пакети: кого каратимуть і на скільки

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Економіка
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Комітет ВР підтримав штрафи за пластикові пакети

Парламентський комітет із питань екологічної політики та природокористування підтримав законопроєкт, який передбачає покарання за поширення пластикових пакетів.

Документ №2051-1, який підготували до другого читання, пропонує штрафувати за їх поширення на суму від 1 700 до 8 500 тисяч гривень, повідомляється на сайті профільного комітету.

"Ухвалити вказаний законопроєкт у повторному другому читанні і загалом", – йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, за поширення пластикових пакетів накладатиметься штраф від 1 700 до 3 400 гривень, а під час повторного порушення – від 3 400 до 8 500 гривень.

Документ пропонує заборонити надлегкі пластикові пакети, легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм і оксорозкладні пакети. Виняток передбачено тільки для пакетів 225х345х450 мм, які використовують для м'яса, риби та продуктів із них, а також для сипучих продуктів (якщо пакет є первинним упакуванням).

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський на своїй сторінці у Facebook нагадав, що у світі щосекунди використовується 160 тисяч пластикових пакетів, а переробці підлягає лише 1% із них.

Відмову він назвав "маленьким-великим кроком" на зустріч чистій планеті, а не просто черговим штрафом.

Нагадаємо, законопроєкт пропонує покласти контроль за виконанням на центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику в сфері державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

Штрафуватимуть суб'єкти господарювання, які поширюють пластикові пакети.

Facebook Романа Абрамовського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2051-1 в листопаді 2019 року.

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