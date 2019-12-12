В Германии новые дома превратят в гигантские генераторы

В Германии Сенат города Гамбург принял закон, который предусматривает обязательную установку солнечных панелей на всех новых зданиях с 2023 года.

Об этом сообщает профильный портал города. Авторы публикации отмечают, что в рамках закона правительству нужно будет принять около 400 мер, которые должны быть реализованы в ближайшие годы.

Гамбург beltandroad.news

Новости Ученые смогли устранить серьезный недостаток солнечных панелей

Подобные законы ранее уже были приняты в ряде городов и регионов по всему миру. К примеру, в США такой закон был принят в 2018 году в штате Калифорния.

Правительство Гамбурга также планирует ввести обязательную долю возобновляемых источников энергии в системах отопления, при этом с 2022 года установка отопительных котлов, работающих на нефтепродуктах, будет запрещена. С 2026 года эта норма распространится на обновление старых систем отопления в существующих постройках.

Также закон предполагает постройку правительственных зданий с учетом высоких стандартов энергоэффективности. Сенат Гамбурга ожидает, что расходы на реализацию климатического плана до 2030 года составят около 2 млрд евро.

Согласно нормам закона, уровень вредных выбросов в атмосферу к 2030 году должен снизиться на 55% от уровня 1990 года. К 2050 году выбросы планируется снизить на 95%, после чего город должен стать климатически нейтральным.

Для достижения этой цели нужно будет сократить выбросы СО2 в секторе домашних хозяйств, транспортном, торговом и промышленном секторах. Также правительство планирует внедрить энергетические стандарты для зданий, модернизировать общественный транспорт и заняться продвижением проектов по защите климата.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии гибкие солнечные панели научились встраивать прямо в стены домов во Франкфурте.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!