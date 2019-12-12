У Німеччині нові будинки перетворять на гігантські генератори

У Німеччині Сенат міста Гамбург ухвалив закон, який передбачає обов'язкову установку сонячних панелей на всіх нових будівлях із 2023 року.
Про це повідомляє профільний портал міста. Автори публікації зазначають, що в рамках закону уряду потрібно буде вжити майже 400 заходів, які мають бути реалізовані найближчими роками.
Гамбург
beltandroad.news
Подібні закони раніше вже були ухвалені в низці міст і регіонів у всьому світі. Наприклад, у США такий закон з'явився у 2018 році в штаті Каліфорнія.
Уряд Гамбурга також планує ввести обов'язкову частку поновлюваних джерел енергії в системах опалення, водночас із 2022 року установка опалювальних котлів, що працюють на нафтопродуктах, буде заборонена. З 2026 року цю норму поширять на оновлення старих систем опалення в будівлях, що вже існують.
Також закон передбачає будівництво урядових будівель з урахуванням високих стандартів енергоефективності. Сенат Гамбурга очікує, що витрати на реалізацію кліматичного плану до 2030 року складуть приблизно 2 млрд євро.
Згідно з нормами закону, рівень шкідливих викидів в атмосферу до 2030 року має знизитися на 55% від рівня 1990 року. До 2050 року викиди планується знизити на 95%, після чого місто має стати кліматично нейтральним.
Для досягнення цієї мети потрібно буде скоротити викиди СО2 у секторі домашніх господарств, транспортному, торговому й промисловому секторах. Також уряд планує впровадити енергетичні стандарти для будинків, модернізувати громадський транспорт і зайнятися просуванням проєктів із захисту клімату.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Німеччині гнучкі сонячні панелі навчилися вбудовувати прямо в стіни будинків у Франкфурті.
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