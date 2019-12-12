У Німеччині нові будинки перетворять на гігантські генератори

У Німеччині Сенат міста Гамбург ухвалив закон, який передбачає обов'язкову установку сонячних панелей на всіх нових будівлях із 2023 року.

Про це повідомляє профільний портал міста. Автори публікації зазначають, що в рамках закону уряду потрібно буде вжити майже 400 заходів, які мають бути реалізовані найближчими роками.

Гамбург beltandroad.news

Новини Вчені змогли усунути серйозний недолік сонячних панелей

Подібні закони раніше вже були ухвалені в низці міст і регіонів у всьому світі. Наприклад, у США такий закон з'явився у 2018 році в штаті Каліфорнія.

Уряд Гамбурга також планує ввести обов'язкову частку поновлюваних джерел енергії в системах опалення, водночас із 2022 року установка опалювальних котлів, що працюють на нафтопродуктах, буде заборонена. З 2026 року цю норму поширять на оновлення старих систем опалення в будівлях, що вже існують.

Також закон передбачає будівництво урядових будівель з урахуванням високих стандартів енергоефективності. Сенат Гамбурга очікує, що витрати на реалізацію кліматичного плану до 2030 року складуть приблизно 2 млрд євро.

Згідно з нормами закону, рівень шкідливих викидів в атмосферу до 2030 року має знизитися на 55% від рівня 1990 року. До 2050 року викиди планується знизити на 95%, після чого місто має стати кліматично нейтральним.

Для досягнення цієї мети потрібно буде скоротити викиди СО2 у секторі домашніх господарств, транспортному, торговому й промисловому секторах. Також уряд планує впровадити енергетичні стандарти для будинків, модернізувати громадський транспорт і зайнятися просуванням проєктів із захисту клімату.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Німеччині гнучкі сонячні панелі навчилися вбудовувати прямо в стіни будинків у Франкфурті.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!