Главная Новости
5 декабря • обновлено в 18:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Экология

В Австралии создали новый тип бумаги из камня и пластика: фото и видео

658
Читать материал на украинском

Компания Karst Stone Paper в Австралии показала экологическую бумагу, созданную на основе каменной пыли и пластика.

Об этом сообщает CNET. Сообщается, что на "каменной" бумаге сложно писать чернилами, но маркеры и карандаши с задачей справляются отлично.

В Австралии создали новый тип бумаги из камня и пластика: фото и видео

cnet.com

Новости
В Китае ученые создали улучшенную версию бумаги из отходов пластика

В основе нового материала лежит карбонат кальция, однако производитель ничего не сообщает о том, какой тип пластика используется. На сайте компании есть лишь заверения, что он нетоксичен и пригоден для переработки, а по своей сути это связующий агент для каменной пыли.

Готовый лист такого материала напоминает обычную бумагу в слое ламината, отмечает издание. При этом он прочнее обычной, устойчив к разрывам и водонепроницаем.

В Австралии создали новый тип бумаги из камня и пластика: фото и видео

cnet.com

Компания продвигает свою продукцию под призывом отказа от уничтожения деревьев при производстве бумаги. При этом издание отмечает, что современная бумага уже на 64 % состоит из продуктов переработки макулатуры.

При этом в компании признают, что еще не нашли никого, кто бы взялся за переработку их продукции. В теории это возможно, отмечают авторы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине в ближайшие годы планируют начать производство экологической бумаги из опавших листьев по технологии, разработанной школьником из Закарпатья.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Алекс Шухарт
Место
Австралия
Теги
Экология Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги