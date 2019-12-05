В Австралии создали новый тип бумаги из камня и пластика: фото и видео

Компания Karst Stone Paper в Австралии показала экологическую бумагу, созданную на основе каменной пыли и пластика.
Об этом сообщает CNET. Сообщается, что на "каменной" бумаге сложно писать чернилами, но маркеры и карандаши с задачей справляются отлично.
cnet.com
В основе нового материала лежит карбонат кальция, однако производитель ничего не сообщает о том, какой тип пластика используется. На сайте компании есть лишь заверения, что он нетоксичен и пригоден для переработки, а по своей сути это связующий агент для каменной пыли.
Готовый лист такого материала напоминает обычную бумагу в слое ламината, отмечает издание. При этом он прочнее обычной, устойчив к разрывам и водонепроницаем.
cnet.com
Компания продвигает свою продукцию под призывом отказа от уничтожения деревьев при производстве бумаги. При этом издание отмечает, что современная бумага уже на 64 % состоит из продуктов переработки макулатуры.
При этом в компании признают, что еще не нашли никого, кто бы взялся за переработку их продукции. В теории это возможно, отмечают авторы.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине в ближайшие годы планируют начать производство экологической бумаги из опавших листьев по технологии, разработанной школьником из Закарпатья.
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