В Австралии создали новый тип бумаги из камня и пластика: фото и видео

Компания Karst Stone Paper в Австралии показала экологическую бумагу, созданную на основе каменной пыли и пластика.

Об этом сообщает CNET. Сообщается, что на "каменной" бумаге сложно писать чернилами, но маркеры и карандаши с задачей справляются отлично.

cnet.com

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В основе нового материала лежит карбонат кальция, однако производитель ничего не сообщает о том, какой тип пластика используется. На сайте компании есть лишь заверения, что он нетоксичен и пригоден для переработки, а по своей сути это связующий агент для каменной пыли.

Готовый лист такого материала напоминает обычную бумагу в слое ламината, отмечает издание. При этом он прочнее обычной, устойчив к разрывам и водонепроницаем.

cnet.com

Компания продвигает свою продукцию под призывом отказа от уничтожения деревьев при производстве бумаги. При этом издание отмечает, что современная бумага уже на 64 % состоит из продуктов переработки макулатуры.

При этом в компании признают, что еще не нашли никого, кто бы взялся за переработку их продукции. В теории это возможно, отмечают авторы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине в ближайшие годы планируют начать производство экологической бумаги из опавших листьев по технологии, разработанной школьником из Закарпатья.

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