В Австралії створили новий тип паперу з каменю та пластика: фото і відео

Компанія Karst Stone Paper в Австралії показала екологічний папір, створений на основі кам'яного пилу та пластика.

Про це повідомляє CNET. Повідомляється, що на "кам'яному" папері складно писати чорнилом, але маркери і олівці з завданням справляються відмінно.

cnet.com

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В основі нового матеріалу лежить карбонат кальцію, однак виробник нічого не повідомляє про те, який тип пластика використовується. На сайті компанії є лише запевнення, що він нетоксичний і придатний для переробки, а за своєю суттю це сполучний агент для кам'яного пилу.

Готовий лист такого матеріалу нагадує звичайний папір в шарі ламінату, відзначає видання. При цьому він міцніше за звичайну, стійкий до розривів і водонепроникний.

cnet.com

Компанія просуває свою продукцію під закликом відмови від знищення дерев при виробництві паперу. При цьому видання відзначає, що сучасний папір вже на 64% складається з продуктів переробки макулатури.

При цьому в компанії визнають, що ще не знайшли нікого, хто б узявся за переробку їх продукції. У теорії це можливо, відзначають автори.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні в найближчі роки планують почати виробництво екологічного паперу з опалого листя за технологією, розробленою школярем із Закарпаття.

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