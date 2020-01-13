"Справжнє пекло": вчені попередили людство про вірогідний колапс

Згідно з дослідженнями вчених, епоха глобальних кліматичних катастроф може наступити вже в 2030 році. За даними кліматологів, вже через 10 років на планеті "почнеться справжнє пекло".

Про це йдеться в статті видання "Хайтек". Хвилі небувалої спеки проникають все далі на північ Європи, а пожежі знищують ліси Сибіру та Австралії, відзначають автори.

Ілюстрація businessinsider.com

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Згідно з оптимістичною оцінкою, в найближчі роки температура може піднятися на 1,5 °C, що зробить екстремальну погоду новою нормою. При цьому нові моделі передбачають зростання температур на катастрофічні 5-7 °C.

"Уже зараз льодовики Гренландії і Західної Антарктиди тануть в кілька разів швидше за норму. Почав руйнуватися і Восточноантарктіческій льодовий щит, який здавався невразливим до змін клімату. Експерти ООН попереджають, що до кінця століття океани піднімуться на 1,2 м. Крім того, посилиться частота і швидкість штормів і ураганів", – підкреслює видання.

Згідно з прогнозами, в результаті деякі міста і країни припинять своє існування, а 600-700 млн чоловік доведеться переселяти. Це призведе до масштабної міграційному кризи. У більш віддаленій перспективі танення льодів Антарктиди і Гренландії призведе до зростання рівня моря мінімум на 20 м.

"Вчені попереджають: часу запобігти кліматичній катастрофі майже не залишається. Можливо, його навіть менше, ніж нам здається. Справа в тому, що в системі світового клімату є "точки неповернення", після перетину яких процес потепління починає розвиватися автоматично. Багато з них, людство вже пройшло", – нагадують автори.

Кліматологи підкреслюють, що тропічні ліси могли б стримати гірші наслідки потепління, проте більшість з них сильно порушено людиною. В результаті вони самі стають жертвою кліматичних змін.

Раніше OBOZREVATEL писав, що зміни в кліматі через використання викопних ресурсів абсолютно очевидні і виявляються в різних точках земної кулі.

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