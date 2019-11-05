США известили ООН о своем выходе из Парижского соглашения по климату

Правительство США официально известило ООН о начале процесса выхода из Парижского климатического соглашения, которое было заключено в 2015 году в рамках конвенции ООН об изменении климата.

Об этом сообщает BBC. По данным издания, решение вызывало критику и разочарование со стороны международной общественности (для того, чтобы посмотреть видео, скролльте новость до конца).

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Факт уведомления запускает процесс выхода длиной в год, который должен завершиться в 2020 году, в канун выборов. По мнению правительства США, участие в Соглашении создает "несправедливое экономическое бремя" для американцев.

Ранее о выходе США из соглашения в Twitter сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео. По его словам, Белый дом занял "прагматичную и реалистичную позицию".

"Сегодня мы начинаем формальный процесс выхода из Парижского соглашения. Мы гордимся тем, что являемся мировыми лидерами по вопросу уменьшения выбросов, повышении экологической устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды, росту экономики и обеспечения граждан энергией", – написал он.

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 4, 2019

Отметим, что впервые о выходе США из климатического соглашения заявил глава государства Дональд Трамп 1 июня 2017 года. Тогда это аргументировалось необходимостью вступить в соглашение на новых условиях, "справедливых для США, их предприятий, рабочих, их людей, их налогоплательщиков", утверждал Трамп.

Впоследствии его решение раскритиковали мировые лидеры, экологические активисты и авторитетные международные организации. Часть советников президента в знак протеста ушла в отставку. В частности, с поста советника Трампа ушел глава компании Tesla Илон Маск.

Решение также осудил экс-президент США Барак Обама, который был среди авторов соглашения. Политик заявил, что страны, которые остаются в Парижском соглашении, станут нациями, которые будут иметь преимущества для создания рабочих мест и производства.

Напомним Парижское соглашение обязывало Штаты сократить к 2025 году выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с показателями 2005 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США грозит катастрофа из-за глобального потепления.

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