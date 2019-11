США известили ООН о своем выходе из Парижского соглашения по климату

Правительство США официально известило ООН о начале процесса выхода из Парижского климатического соглашения, которое было заключено в 2015 году в рамках конвенции ООН об изменении климата.

Об этом сообщает BBC. По данным издания, решение вызывало критику и разочарование со стороны международной общественности (для того, чтобы посмотреть видео, скролльте новость до конца).

Факт уведомления запускает процесс выхода длиной в год, который должен завершиться в 2020 году, в канун выборов. По мнению правительства США, участие в Соглашении создает "несправедливое экономическое бремя" для американцев.

Ранее о выходе США из соглашения в Twitter сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео. По его словам, Белый дом занял "прагматичную и реалистичную позицию".

"Сегодня мы начинаем формальный процесс выхода из Парижского соглашения. Мы гордимся тем, что являемся мировыми лидерами по вопросу уменьшения выбросов, повышении экологической устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды, росту экономики и обеспечения граждан энергией", – написал он.

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model.