США сповістили ООН про свій вихід з Паризької угоди по клімату

Уряд США офіційно сповістив ООН про початок процесу виходу з Паризької кліматичної угоди, яка була укладена в 2015 році в рамках конвенції ООН про зміну клімату.

Про це повідомляє BBC. За даними видання, рішення викликало критику і розчарування з боку міжнародної громадськості (для того, щоб подивитися відео, скрольте новину до кінця).

Факт повідомлення запускає процес виходу довжиною в рік, який повинен завершитися в 2020 році, напередодні виборів. На думку уряду США, участь в Угоді створює "несправедливий економічний тягар" для американців.

Раніше про вихід США з угоди в Twitter повідомив державний секретар США Майкл Помпео. За його словами, Білий дім зайняв "прагматичну і реалістичну позицію".

"Сьогодні ми починаємо формальний процес виходу з Паризької угоди. Ми пишаємося тим, що є світовими лідерами з питання зменшення викидів, підвищення екологічної стійкості до несприятливих умов навколишнього середовища, зростання економіки і забезпечення громадян енергією", – написав він.

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The US is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model.