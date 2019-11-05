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5 листопада • оновлено в 13:05
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/ Екологія

США сповістили ООН про свій вихід з Паризької угоди по клімату

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Уряд США офіційно сповістив ООН про початок процесу виходу з Паризької кліматичної угоди, яка була укладена в 2015 році в рамках конвенції ООН про зміну клімату.

Про це повідомляє BBC. За даними видання, рішення викликало критику і розчарування з боку міжнародної громадськості (для того, щоб подивитися відео, скрольте новину до кінця).

США сповістили ООН про свій вихід з Паризької угоди по клімату

twitter.com

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США выходят из важного международного договора: что об этом известно

Факт повідомлення запускає процес виходу довжиною в рік, який повинен завершитися в 2020 році, напередодні виборів. На думку уряду США, участь в Угоді створює "несправедливий економічний тягар" для американців.

Раніше про вихід США з угоди в Twitter повідомив державний секретар США Майкл Помпео. За його словами, Білий дім зайняв "прагматичну і реалістичну позицію".

"Сьогодні ми починаємо формальний процес виходу з Паризької угоди. Ми пишаємося тим, що є світовими лідерами з питання зменшення викидів, підвищення екологічної стійкості до несприятливих умов навколишнього середовища, зростання економіки і забезпечення громадян енергією", – написав він.

Відзначимо, що вперше про вихід США з кліматичної угоди заявив глава держави Дональд Трамп 1 червня 2017 року. Тоді це аргументувалось необхідністю вступити в угоду на нових умовах, "справедливих для США, їх підприємств, робітників, їх людей, їх платників податків", стверджував Трамп.

Згодом його рішення розкритикували світові лідери, екологічні активісти і авторитетні міжнародні організації. Частина радників президента в знак протесту пішла у відставку. Зокрема, з посади радника Трампа пішов глава компанії Tesla Ілон Маск.

Рішення також засудив експрезидент США Барак Обама, який був серед авторів угоди. Політик заявив, що країни, які залишаються в Паризькій угоді, стануть націями, які будуть мати переваги для створення робочих місць і виробництва.

Нагадаємо, Паризька хартія зобов'язувало Штати скоротити до 2025 року викиди парникових газів на 26-28% в порівнянні з показниками 2005 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США загрожує катастрофа через глобальне потепління.

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Тема
Глобальне потепління
Особи
Майк Помпео Дональд Трамп
Місце
США
Теги
Green Oboz клімат Екологія
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А украину известили?
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семенов Александр
семенов Александр
Захаров Дмитрий, Украина уже побежала в ООН выходить из соглашения ,Но там очередь из Польши прибалтики и всякого другого говна
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