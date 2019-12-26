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26 декабря • обновлено в 15:33
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/ Экология

Приковал себя и пообещал не уходить: в Москве активист выдвинул жесткие обвинения против политики Кремля

1.2т
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В Москве на Манежной площади эко-активист движения Extinction Rebellion Константин Фокин приковал себя к парапету и пообещал сидеть "пока хватит сил", протестуя против политики России.

Об этом в Twitter сообщает BBC. Издание также уточняет, что протест активиста посвящен аресту эко-активиста Аршака Макичяна, которого задержали за несогласованный пикет.

Константин Фокин на Манежной площади в Москве

Константин Фокин на Манежной площади в Москве

twitter.com/bbcrussian

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"Россия – один из крупнейших загрязнителей воздуха в мире, мы не можем сидеть и делать вид, что нас это не касается. Конечно, новогодние праздники, всем хочется быть дома. Но если можешь, то должен", – заявил Фокин, который во время протеста прикрепил к перилам баннер "Говорить правду – действовать немедленно".

Стоит отметить, что Аршак Макичян, аресту которого также посвящен протест Фокина, в данный момент находится под стражей после того, как получил шесть суток административного ареста за пикет в Сокольниках. До этого Аршак вернулся в Москву из Мадрида, где выступал на конференции ООН, а советник Путина обещал передать его требования президенту.

Движение Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), представителем которого является Фоин, использует "методы ненасильственной борьбы, чтобы выступать против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса". Движение было основано в Великобритании в мае 2018 года, после чего его активисты успели заблокировать 5 мостов на реке Темза и захватить 5 известных мест в центральном Лондоне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что мировой спрос на нефть может существенно упасть из-за действий эко-активистов, которые пропагандируют отказ от пластиковых изделий, в частности, соломинок, пакетов и одноразовой посуды.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Россия Москва
Тег
Экология
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
на месте Собянина я бы дал указание дополнительно приковать этого чувака... для надежности...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А машонку к брусчатке приколошматить слабо?
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Куни Чан
Куни Чан
Аxyеть не встать, он видимо не вкурсе что Россия половине планеты дает чистый воздух своими бескрайними лесами, поэтому в международном климатическом клубе чувствует себя прекрасно и может дальше наращивать свое не самое "крупнейшее в мире" промпроизводство, ну пока Соросята (работодатель этого активиста) с дружками из МВФ не пропихнут свой налог на углероды или в простонародье "налог на воздух"
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