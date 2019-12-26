Прикував себе і пообіцяв не йти: в Москві активіст висунув жорсткі звинувачення проти політики Кремля

У Москві на Манежній площі екоактивіст руху Extinction Rebellion Костянтин Фокін прикував себе до парапету і пообіцяв сидіти "поки вистачить сил", протестуючи проти політики Росії.

Про це в Twitter повідомляє BBC. Видання також уточнює, що протест активіста присвячений арешту активіста Аршака Макічяна, якого затримали за неузгоджений пікет.

Костянтин Фокін на Манежній площі в Москві twitter.com/bbcrussian

"Росія – один з найбільших забруднювачів повітря в світі, ми не можемо сидіти і робити вигляд, що нас це не стосується. Звичайно, новорічні свята, всім хочеться бути вдома. Але якщо можеш, то повинен", – заявив Фокін, який під час протесту прикріпив до перил банер "Говорити правду – діяти негайно".

Варто відзначити, що Аршак Макічян, арешту якого також присвячений протест Фокіна, в даний момент знаходиться під вартою після того, як отримав шість діб адміністративного арешту за пікет у Сокільниках. До цього Аршак повернувся в Москву з Мадрида, де виступав на конференції ООН, а радник Путіна обіцяв передати його вимоги президенту.

Рух Extinction Rebellion ("Повстання проти вимирання"), представником якого є Фоін, використовує "методи ненасильницької боротьби, щоб виступати проти кліматичних змін, втрати біорізноманіття та ризику соціально-екологічного колапсу". Рух було засновано в Великобританії в травні 2018 року, після чого його активісти встигли заблокувати 5 мостів на річці Темза і захопити 5 відомих місць у центральному Лондоні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що світовий попит на нафту може істотно впасти через дії екоактивістів, які пропагують відмову від пластикових виробів, зокрема, соломинок, пакетів та одноразового посуду.

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