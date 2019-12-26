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26 грудня • оновлено в 15:35
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/ Екологія

Прикував себе і пообіцяв не йти: в Москві активіст висунув жорсткі звинувачення проти політики Кремля

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У Москві на Манежній площі екоактивіст руху Extinction Rebellion Костянтин Фокін прикував себе до парапету і пообіцяв сидіти "поки вистачить сил", протестуючи проти політики Росії.

Про це в Twitter повідомляє BBC. Видання також уточнює, що протест активіста присвячений арешту активіста Аршака Макічяна, якого затримали за неузгоджений пікет.

Костянтин Фокін на Манежній площі в Москві

Костянтин Фокін на Манежній площі в Москві

twitter.com/bbcrussian

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"Росія – один з найбільших забруднювачів повітря в світі, ми не можемо сидіти і робити вигляд, що нас це не стосується. Звичайно, новорічні свята, всім хочеться бути вдома. Але якщо можеш, то повинен", – заявив Фокін, який під час протесту прикріпив до перил банер "Говорити правду – діяти негайно".

Варто відзначити, що Аршак Макічян, арешту якого також присвячений протест Фокіна, в даний момент знаходиться під вартою після того, як отримав шість діб адміністративного арешту за пікет у Сокільниках. До цього Аршак повернувся в Москву з Мадрида, де виступав на конференції ООН, а радник Путіна обіцяв передати його вимоги президенту.

Рух Extinction Rebellion ("Повстання проти вимирання"), представником якого є Фоін, використовує "методи ненасильницької боротьби, щоб виступати проти кліматичних змін, втрати біорізноманіття та ризику соціально-екологічного колапсу". Рух було засновано в Великобританії в травні 2018 року, після чого його активісти встигли заблокувати 5 мостів на річці Темза і захопити 5 відомих місць у центральному Лондоні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що світовий попит на нафту може істотно впасти через дії екоактивістів, які пропагують відмову від пластикових виробів, зокрема, соломинок, пакетів та одноразового посуду.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Росія Москва
Тег
Екологія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
на месте Собянина я бы дал указание дополнительно приковать этого чувака... для надежности...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А машонку к брусчатке приколошматить слабо?
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Куни Чан
Куни Чан
Аxyеть не встать, он видимо не вкурсе что Россия половине планеты дает чистый воздух своими бескрайними лесами, поэтому в международном климатическом клубе чувствует себя прекрасно и может дальше наращивать свое не самое "крупнейшее в мире" промпроизводство, ну пока Соросята (работодатель этого активиста) с дружками из МВФ не пропихнут свой налог на углероды или в простонародье "налог на воздух"
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