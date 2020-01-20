Світовій економіці передбачили крах через кліматичну кризу

Світова економіка може втратити більше половини світового ВВП через погіршення екологічної ситуації.

Про це йдеться в спільній доповіді Всесвітнього економічного форуму і консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers UK. Аналітики відзначили, що ключові галузі світового бізнесу виявилися більш залежними від стану навколишнього середовища, ніж передбачалося раніше.

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Аналітики відзначили залежність від природних ресурсів в сферах, які забезпечують створення $44 трлн, що становить більше половини світового ВВП. До такого висновку експерти прийшли за підсумками аналізу 163 галузей економіки.

Найбільш залежними від природи і її ресурсів визнали будівництво (внесок у ВВП – $4 трлн), сільське господарство ($2,5 трлн), а також виробництво продуктів харчування і напоїв ($1,4 трлн). Сукупний обсяг ВВП цих галузей приблизно вдвічі більше економіки Німеччини, відзначається в доповіді.

Ці галузі залежать або безпосередньо від видобутку природних ресурсів, в тому числі, ресурсів лісів та океанів, або від експлуатації екосистеми, наприклад, здорової грунту, чистої води, стабільного клімату і так далі. Потенційне погіршення природних можливостей може серйозно підірвати зазначені галузі, підкреслюють автори.

Аналітики також виявили "приховану залежність" ланцюжків поставок галузей – хімічна промисловість, авіація і туризм, нерухомість, гірничодобувна промисловість, транспорт, роздрібна торгівля і так далі. Такі галузі також можуть виявитися під загрозою більше, ніж можна було припустити, йдеться в доповіді.

При цьому галузі з високим ступенем залежності від природи генерують 15% світового ВВП ($13 трлн), з помірним ступенем – 37% ВВП ($31 трлн). Сукупний обсяг ВВП в галузях, залежних від природи, в Китаї становить $2,7 трлн, в Євросоюзі – $2,4 трлн, у США – $2,1 трлн.

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