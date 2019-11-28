Криза глобального потепління: в Європі зробили історичну заяву

Парламент Європейського союзу ухвалив резолюцію про надзвичайний стан у сфері клімату і навколишнього середовища в Європі та світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту. Резолюція прийнята 429 голосами депутатів організації.

Ілюстрація europarl.europa.eu

Резолюція закликає Єврокомісію розробити законодавчі та бюджетні пропозиції, щоб обмежити глобальне потепління на рівні нижче 1.5 °C. Депутат Європарламенту Паскаль Канфін, стверджує, що це зробило Європу "першим континентом, який оголосив кліматичну і надзвичайну екологічну ситуацію".

В окремій резолюції Європарламент закликає ЄС представити свою стратегію досягнення кліматичної нейтральності якомога швидше. Депутати Європарламенту також закликають нового президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйен включити мету скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року в європейську зелену угоду.

Ряд країн, місцевих адміністрацій і вчених заявили, що наша планета стикається з кліматичної катастрофою. Видання зазначає, що Єврокомісія вже запропонувала до 2050 року знизити викиди до нульового рівня, однак пропозиція не була прийнята через протести з боку Польщі, Угорщини та Чехії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що пов'язані з різким підвищенням рівня моря прибережні катастрофи, які раніше траплялися раз на століття, до 2050 року почнуть відбуватися щороку.

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