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31 октября • обновлено в 18:28
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/ Экология

Грета Турнберг публично отказалась от внушительной суммы денег: в чем причина

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Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции отказалась от престижной премии Северного Совета в размере $50 тыс., и заявила, что "не нуждается в наградах".

Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам 16-летней активистки, получение премии, которую Северный совет ежегодно присуждает за привлечение внимания к проблемам окружающей среды, стало "большой честью".

Грета Тунберг

Грета Тунберг

usatoday.com

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"Климатическое движение больше не нуждается в наградах. Нам нужно, чтобы наши политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к лучшим представителям ученого мира", – заявила она.

По словам Тунберг, сейчас у стран Северной Европы "отличная репутация по вопросам климата и проблемам окружающей среды". При этом девушка подвергла политику северных стран жесткой критике из-за разработки новых месторождений по добыче нефти и газа.

"Но когда дело доходит до наших фактических выбросов и экологического следа на душу населения, который мы оставляем, начинается совсем другая история. В Швеции мы живем так, как будто у нас было около 4 планет. И примерно то же самое касается всего Северного региона", – подчеркнула она.

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Активистка отметила существенные расхождения между теми мерами, которые советуют принять ученые для того, чтобы остановить глобальное потепление, и политикой лидеров стран Северной Европы. По ее словам, "до сих пор нет никаких признаков каких-либо необходимых изменений".

"Парижское соглашение, которое подписали все страны Северной Европы, основано на аспекте справедливости, что означает, что более богатые страны должны идти впереди. Мы принадлежим к странам, которые имеют возможность сделать больше всего. И все же наши страны все еще в основном ничего не делают", – заметила Тунберг.

В завершение она подчеркнула, что не намерена принимать премию Северного совета до тех пор, пока не будут приняты меры для ограничения глобального потепления до 2 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер предоставил Грете Тунберг электромобиль Tesla Model 3.

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Тема
Глобальное потепление
Персона
Грета Тунберг
Место
США
Тег
Экология
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Дудко Олег
Дудко Олег
Была бы она Галя.
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