Грета Турнберг публично отказалась от внушительной суммы денег: в чем причина

Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции отказалась от престижной премии Северного Совета в размере $50 тыс., и заявила, что "не нуждается в наградах".

Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам 16-летней активистки, получение премии, которую Северный совет ежегодно присуждает за привлечение внимания к проблемам окружающей среды, стало "большой честью".

Грета Тунберг usatoday.com

"Климатическое движение больше не нуждается в наградах. Нам нужно, чтобы наши политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к лучшим представителям ученого мира", – заявила она.

По словам Тунберг, сейчас у стран Северной Европы "отличная репутация по вопросам климата и проблемам окружающей среды". При этом девушка подвергла политику северных стран жесткой критике из-за разработки новых месторождений по добыче нефти и газа.

"Но когда дело доходит до наших фактических выбросов и экологического следа на душу населения, который мы оставляем, начинается совсем другая история. В Швеции мы живем так, как будто у нас было около 4 планет. И примерно то же самое касается всего Северного региона", – подчеркнула она.

Активистка отметила существенные расхождения между теми мерами, которые советуют принять ученые для того, чтобы остановить глобальное потепление, и политикой лидеров стран Северной Европы. По ее словам, "до сих пор нет никаких признаков каких-либо необходимых изменений".

"Парижское соглашение, которое подписали все страны Северной Европы, основано на аспекте справедливости, что означает, что более богатые страны должны идти впереди. Мы принадлежим к странам, которые имеют возможность сделать больше всего. И все же наши страны все еще в основном ничего не делают", – заметила Тунберг.

В завершение она подчеркнула, что не намерена принимать премию Северного совета до тех пор, пока не будут приняты меры для ограничения глобального потепления до 2 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер предоставил Грете Тунберг электромобиль Tesla Model 3.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!