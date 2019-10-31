Грета Турнберг публічно відмовилася від значної суми грошей: в чому причина

Екологічна активістка Грета Тунберг зі Швеції відмовилася від престижної премії Північної Ради в розмірі $50 тис., та заявила, що "не потребує нагород".

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. За словами 16-річної активістки, отримання премії, яку Північний рада щорічно присуджує за привернення уваги до проблем навколишнього середовища, стало "великою честю".

Грета Тунберг usatoday.com

"Кліматичний рух більше не потребує нагород. Нам потрібно, щоб наші політики і люди, що знаходяться при владі, почали прислухатися до кращих представників вченого світу", – заявила вона.

За словами Тунберг, зараз у країн Північної Європи "відмінна репутація з питань клімату та проблем навколишнього середовища". При цьому дівчина піддала політику північних країн жорсткій критиці через розробку нових родовищ з видобутку нафти і газу.

"Але коли справа доходить до наших фактичних викидів і екологічного сліду на душу населення, який ми залишаємо, починається зовсім інша історія. У Швеції ми живемо так, як ніби у нас було близько 4 планет. І приблизно те ж саме стосується всього Північного регіону", – підкреслила вона.

Активістка зазначила істотні розбіжності між тими заходами, які радять прийняти вчені для того, щоб зупинити глобальне потепління, і політикою лідерів країн Північної Європи. За її словами, "досі немає жодних ознак будь-яких необхідних змін".

"Паризька хартія, яку підписали всі країни Північної Європи, заснована на аспекті справедливості, що означає, що більш багаті країни повинні йти попереду. Ми належимо до країн, які мають можливість зробити найбільше. І все ж наші країни все ще в основному нічого не роблять", – помітила Тунберг.

На завершення вона підкреслила, що не має наміру брати премію Північної ради до тих пір, поки не будуть прийняті заходи для обмеження глобального потепління до 2 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як екс-губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер надав Грете Тунберг електромобіль Tesla Model 3.

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