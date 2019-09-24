Отчитала ООН и высмеяла Трампа: что известно про эко-активистку Грету Тунберг

После выступления в ООН, встречи с Папой Римским и экс-президентом США Бараком Обамой, эко-активистка из Швеции Грета Тунберг стала номинантом Нобелевской премии мира и самым обсуждаемым подростком в мире – ее цитируют мировые СМИ и обсуждают высокопоставленные политики.

OBOZREVATEL выяснил, что известно о девочке, чья история успеха уже сейчас вызывает удивление и противоречивые вопросы.

Грета Тунберг instagram.com

• В августе 2018 года 16-летняя Грета Тунберг пришла под здание парламента Швеции с плакатом "Я делаю это, потому что взрослым плевать на мое будущее", на котором описала факты об изменении климата, которые, по ее мнению, должен знать каждый. Идею протестного движения подхватили другие ученики, после чего к движению Climate Strike присоединились школьники со всей Европы. Во время первой акции протеста школьницу хотели забрать в полицию, поскольку протесты перед зданием парламента запрещены. Грета продолжала выходить на площадь вплоть до начала сентября, и к этому времени о ней заговорили.

Активистка Грета Тунберг instagram.com

• Сначала Грету пригласили выступить на "Марше за климат", который проходил в сентябре во многих городах по всему миру.

Дальше последовало выступление в рамках TED – глобальной платформы, объединяющей самых влиятельных и интересных спикеров по всему миру. Там она рассказала, что в 11 лет серьезно заболела: врачи диагностировали у нее депрессию, девочка перестала есть и разговаривать.

По ее словам, за два месяца она потеряла 10 килограммов, и только после этого врачи обнаружили, что у Греты – синдром Аспергера, а также обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.

Синдром Аспергера – врожденное и неизлечимое расстройство психики, одна из форм аутизма, которое влияет на коммуникативные навыки человека. Ребенок с селективным мутизмом может, например, прекрасно общаться в кругу семьи, но не разговаривать в школе.

Активистка Грета Тунберг instagram.com

• В декабре 2018 года Грета получила приглашение присоединиться к конференции по климату ООН, которая открылась в Польше 2 декабря. Тунберг выступила на пленарной сессии конференции по климату, среди участников которой был генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В своем выступлении она обвинила политиков в том, что они жертвуют будущим собственных детей ради своих политических и финансовых интересов, и назвала их поведение незрелым во всем, что касается вопросов, связанных с охраной окружающей среды и развитием так называемой зеленой экономики.

Активистка Грета Тунберг instagram.com

• Впоследствии она выступила на форуме в Давосе в январе 2019 года, при этом девушка отказалась от размещения в отеле и предпочла ночевать в палатке, разбитой недалеко от швейцарского курорта. Основные тезисы ее выступлений остаются неизменными:

переломить ситуацию можно только в случае, если для этого будут предприняты реальные усилия;

виновниками изменения климата является не столько все человечество в целом, сколько конкретные люди и компании, которые чаще всего осознают последствия своих решений;

времени на то, чтобы исправить ситуацию, у человечества остается все меньше;

расплачиваться за промедление предстоит подрастающему поколению.

Активистка Грета Тунберг instagram.com

Родители Греты утверждают, что сначала не одобряли решение дочери, однако впоследствии уступили ее требованиям – мать Греты, оперная певица, согласилась отказаться от авиационных перелетов, несмотря на то, что такое решение может сказаться на ее карьере, а отец, актер и писатель Сванте Тунберг стал вегетарианцем.

• О решении выдвинуть Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира стало известно 14 марта. С такой инициативой выступили сразу несколько шведских политиков – Фредди Овстегаард, Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг.

По правилам премии мира, установленным самим Альфредом Нобелем, награда присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Активистка Грета Тунберг instagram.com

Всего в этом году на нее номинированы свыше 300 человек и организаций (последних среди номинантов чуть больше 80). Вручена премия 2019 года будет только в декабре.

При этом, если ее удостоится Грета Тунберг, она может стать самой молодой обладательницей награды: пока самой юной среди лауреатов остается Малала Юсуфзаи из Пакистана. В 2014 году, когда ей была вручена награда, правозащитнице было 17 лет: к этому времени она уже несколько лет вела блог, в котором рассказывала о жизни при режиме талибов, и активно боролась за права детей.

• В СМИ уже появлялись скептические заметки, в которых авторы спрашивают – почему такое количество взрослых и влиятельных людей, от Барака Обамы до Папы Римского, относятся к юной девушке с таким восторгом.

Активистка Грета Тунберг instagram.com

В адрес активистки также поступает немало оскорблений – в особенности от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и немецких консерваторов.

Тунберг обзывают то "заумной", то "глупым ребенком", а глава саксонского отделения АдГ даже назвал ее в Twitter "психопаткой".

• Вопрос "Кто стоит за Гретой" возникал не раз. Сейчас у Греты более миллиона подписчиков в Twitter, столько же – в Facebook. Это можно сравнить со звездами Instagram, только Грета пишет о защите окружающей среды. И с ней, в отличие от других инфлюенсеров, встречаются ведущие мировые политики.

Активистка Грета Тунберг instagram.com

• Многие журналисты ссылаются на статью швейцарского журнала Weltwoche под заголовком "Мы создаем климатическую икону".

Издание попыталось недвусмысленно намекнуть на связь между резким ростом популярности Греты и выходом в свет книги ее матери – через четыре дня после того, как Грета впервые вышла протестовать в парламент, ее мать Малена Эрнман в соавторстве с мужем опубликовала свою книгу Scenes from the heart ( "Сцены из моего сердца").

"Их успеху способствовал шведский пиарщик Ингмар Ренцхог. В день выхода книги Ренцхог опубликовал в Instagram фотографию Греты и написал о ней длинный пост в Facebook. Это вызвало цепную реакцию – подтянулись газеты и другие СМИ", – говорится в статье.

Активистка Грета Тунберг instagram.com

Газета Svenska Dagbladet опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Ренцхог мог использовать образ Греты в многочисленных рекламных материалах, что помогло ему привлечь около 2 млн долларов. Когда в СМИ начали появляться статьи об этом, он удалил любые упоминания Греты со своего сайта и заявил, что уже ничем не помогает ей.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал про главных "убийц атмосферы Киева" в своем материале про основные загрязнители воздуха столицы.

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