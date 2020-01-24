Часы Судного дня: человечеству предсказали близость мировой катастрофы

Ученые в США из научного журнала "Бюллетень ученых-ядерщиков" перевели вперед стрелки так называемых "Часов Судного дня", которые символизируют близость глобальной катастрофы.

Таким образом, стрелка часов показывает 100 секунд до мировой катастрофы, впервые с 1953 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Часы Судного дня wordpress.com

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Причиной ухудшения ситуации ученые называют ядерную войну и глобальное потепление. По мнению экспертов, эти факторы составляют "экзистенциальные угрозы для человечества".

Также немаловажным факторов риска названо разрушение информационной экосистемы, что влечет за собой развитие кибервооружения и дальнейшая эскалация информационных войн. Это стало причиной того, что ученые перевели стрелку Часов Судного дня на 20 секунд вперед.

Организация призвала руководителей государств принять немедленные меры для предотвращения ухудшения международной безопасности.

"Члены организации прямо предупреждают мировых лидеров и граждан о том, что ситуация в сфере международной безопасности сегодня гораздо опаснее, чем когда-либо раньше, даже в разгар "холодной войны", – говорится в их заявлении.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что связанные с резким повышением уровня моря прибрежные катастрофы, которые раньше случались раз в столетие, к 2050 году начнут происходит каждый год.

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