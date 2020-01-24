Годинник Судного дня: людству передбачили близькість світової катастрофи

Вчені в США з наукового журналу "Бюлетень вчених-ядерників" перевели вперед стрілки так званого "Годинника Судного дня", який символізує близькість глобальної катастрофи.

Таким чином, стрілка годинника показує 100 секунд до світової катастрофи, вперше з 1953 року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби організації.

Годинник Судного дня wordpress.com

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Причиною погіршення ситуації вчені називають ядерну війну і глобальне потепління. На думку експертів, ці фактори складають "екзистенційні загрози для людства".

Також важливим чинником ризику названо руйнування інформаційної екосистеми, що тягне за собою розвиток кібервооруженія і подальша ескалація інформаційних воєн. Це стало причиною того, що вчені перевели стрілку Годинника Судного дня на 20 секунд вперед.

Організація закликала керівників держав вжити негайні заходи для запобігання погіршенню міжнародної безпеки.

"Члени організації прямо попереджають світових лідерів і громадян про те, що ситуація в сфері міжнародної безпеки сьогодні набагато небезпечніша, ніж будь-коли раніше, навіть в розпал " холодної війни", – йдеться в їх заяві.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що пов'язані з різким підвищенням рівня моря прибережні катастрофи, які раніше траплялися раз на століття, до 2050 року почнуть відбуватися щороку.

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