В Швеции нашли древний артефакт с предсказанием климатической катастрофы

Ученые в Швеции выяснили, что знаменитый рунический камень из города Рек, созданный 1200 лет назад викингами, являлся предсказанием грядущего климатического кризиса.

Об этом сообщает Science Alert. Издание отмечает, что скандинавы опасались предстоящей катастрофы, и создали покрытый рунами камень в качестве предостережения.

Рунический камень из Рёка wikimedia.org

Ученые изучили рунический текст на камне, состоящий из 700 символов. Раньше считалось, что в послании говорилось о жизни и гибели людей в VI веке. Однако теперь исследователи считают, что под видом исторических "сражений" авторы послания описывали тяжелые погодные условия. Согласно теории лингвистов, в тексте упоминается трехлетняя зима, которая должна стать предвестником конца света.

При жизни одного из персонажей, упоминаемых в послании, произошло резкое похолодание, вызванное извержениями вулканов. В результате серьезно пострадали посевы, а население Скандинавского полуострова из-за голода сократилось на 50% процентов. Поэтому, уверены ученые, автор послания опасался повторения стихийного бедствия, которое могло оказаться предвестником конца света.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про вывод Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которые сообщили, что связанные с резким повышением уровня моря прибрежные катастрофы, которые раньше случались раз в столетие, к 2050 году начнут происходит каждый год. По мнению исследователей, грядущие катастрофы будут происходить вне зависимости от того, произойдет ли сокращение вредных выбросов в атмосферу, как того требуют экологи.

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