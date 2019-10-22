Світу загрожує катастрофа через ядерні відходи: яких заходів вжили

Атомні електростанції виробили понад 290 т ядерних відходів, при цьому річна потужність переробки токсичного палива складає близько 5 тис. т на рік.

Проблему токсичних відходів треба терміново вирішувати, пише Хайтек. При цьому експерти зазначають, що рішенням не повинно стати створення ядерної зброї.

Робітник завантажує паливний розчинник у дерев'яні вкладиші для підготовки до поховання як радіоактивних відходів, США

Відпрацьоване ядерне паливо можна використовувати повторно – для отримання величезної кількості енергії з нульовим вмістом вуглецю, яка дозволить скоротити викиди парникових газів. Однак у суспільстві досі відсутній консенсус з цього питання.

У США рішенням президента Джиммі Картера ядерне паливо ховають глибоко під землею. При цьому Франція, Великобританія і Японія сприймають відпрацьоване ядерне паливо як цінний актив, а не просто відходи, що вимагають утилізації.

Наразі існує 440 ядерних енергетичних реакторів, що працюють по всьому світу та виробляють приблизно 10 500 т відпрацьованого палива на рік. Коли працівники АЕС видаляють відпрацьоване паливо, в ньому залишається близько 95% від його первісної енергії – інакше кажучи, використовується тільки 5% його енергії.

Ядерне паливо являє собою герметичний контейнер зі сплавів цирконію або сталі, в який містяться таблетки з ураном. Коли паливо переходить у розряд відпрацьованого, його дістають з реактора і шляхом хімічного поділу сортують на непотрібні елементи і речовини, які можна використовувати повторно.

Дотепер по всьому світу перероблено близько 100 тис. т відпрацьованого палива комерційних енергетичних реакторів з 290 тис. т виробленого. Річна потужність переробки на даний час складає близько 5 тис. т на рік.

Європейські країни активно використовують рециркульоване ядерне паливо. Наприклад, у Франції працює 58 атомних електростанцій, які дозволяють генерувати 80% потреб країни в електроенергії за допомогою атомної енергії, більша частина якої генерується за рахунок переробки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Вільнюс готується до потенційної катастрофи через відкриття атомної електростанції у 40 кілометрах по інший бік кордону з Білоруссю.

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