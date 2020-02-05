"Арктика изменится за месяц": ученые сделали пугающее предсказание

Таяние вечной мерзлоты Заполярья может высвободить триллионы тонн СО2, которые содержатся в почве Арктики, что станет причиной катастрофического воздействия на климат.

Об этом пишет Phys.org со ссылкой на работу ученых из Калифорнийского университета в Болдере. В результате катастрофы в атмосферу попадут огромные объемы углекислого газа и метана, отмечают авторы исследования.

Пейзаж Аляски cdn.net

Вечная мерзлота Северного полушария занимает 18 млн квадратных километров, и эти территории никогда не тают. В этих породах замурованы останки живых существ, растений, животных и микробов, населявших Арктику на протяжении тысяч лет. Согласно данным исследователей, благодаря этому почвы содержат 1,5 трлн тонн углерода, что превышает количество СО2 в атмосфере.

Ученые уверяют, что в случае резкого, в течение нескольких месяцев, таяния мерзлоты в атмосферу единовременно попадет большое количество углекислого газа и метана. Это "непредсказуемым образом" повлияет на будущий ландшафт Арктики, уверены исследователи.

"Леса могут стать озерами за месяц, без предупреждения будут происходить оползни, а невидимые ямы с метаном могут проглотить снегоходы целиком. Однако мы все еще можем предотвратить наихудшие последствия климатических изменений, если предпримем в ближайшее десятилетие меры", – уверена автор научной работы Меррит Турецки.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что связанные с резким повышением уровня моря прибрежные катастрофы, которые раньше случались раз в столетие, к 2050 году начнут происходит каждый год.

Самые интересные и актуальные новости о "зеленой" энергетике - в телеграм-канале GreenOboz