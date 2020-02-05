"Арктика зміниться за місяць": вчені зробили страшне пророцтво

Танення вічної мерзлоти Заполяр'я може вивільнити трильйони тонн СО2, які містяться в грунті Арктики, що стане причиною катастрофічного впливу на клімат.

Про це пише Phys.org з посиланням на роботу вчених з Каліфорнійського університету в Болдері. В результаті катастрофи в атмосферу потраплять величезні обсяги вуглекислого газу і метану, відзначають автори дослідження.

Пейзаж Аляски cdn.net

Вічна мерзлота Північної півкулі займає 18 млн квадратних кілометрів, і ці території ніколи не тануть. У цих породах замуровані останки живих істот, рослин, тварин і мікроорганізмів, які населяли Арктику протягом тисяч років. Згідно з даними дослідників, завдяки цьому грунти містять 1,5 трлн тонн вуглецю, що перевищує кількість СО2 в атмосфері.

Вчені запевняють, що в разі різкого, протягом декількох місяців, танення мерзлоти в атмосферу одноразово потрапить велика кількість вуглекислого газу і метану. Це "непередбачуваним чином" вплине на майбутній ландшафт Арктики, впевнені дослідники.

"Ліси можуть стати озерами за місяць, без попередження будуть відбуватися зсуви, а невидимі ями з метаном можуть проковтнути снігоходи цілком. Однак ми все ще можемо запобігти найгіршим наслідкам кліматичних змін, якщо вдамося до заходів в найближче десятиліття", – впевнена автор наукової роботи Мерріт Турецьки.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що пов'язані з різким підвищенням рівня моря прибережні катастрофи, які раніше траплялися раз на століття, до 2050 року почнуть відбуваєтися щороку.

Найцікавіші та найактуальніші новини про "зелену" енергетику - в телеграм-каналі GreenOboz