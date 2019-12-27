Дома в Британии станут источниками "зеленой" энергии: что придумали в правительстве

На территории Уэльса в Великобритании компания Sero Homes построит район из 35 малоэтажных жилых зданий. "Зеленые" дома будут вырабатывать больше энергии, чем они потребляют.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Производитель также отмечает, что нынешний проект станет первым с нулевым уровнем выбросов углерода.

Иллюстрация производителя serohomes.com

Новости В Германии новые дома превратят в гигантские генераторы

Новые дома будут сконструированы по принципам "пассивного домостроения", которое призвано обеспечить максимально низкое энергопотребление и минимальные потери тепла. Также во всех здания будут использовать возобновляемые источники энергии и энергоэффективное оборудование, накопители тепловой и электрической энергии, солнечные электростанции, геотермальные тепловые насосы, а также системы вентиляции с рекуперацией тепла (теплообменом).

Кроме того, каждый дом будет оборудован устройством зарядки электромобилей. При этом дома не будут продаваться на рынке – компания планирует сдавать недвижимость в долгосрочную аренду.

На создание проекта правительство Уельса выделит 2 млн фунтов (около 60 млн грн), остальное финансирование обеспечит Sero Homes. Начало строительства запланировано на март 2020 года, первые жильцы должны заселиться летом 2021 года.

Стоит отметить, что в Европе действует так называемая "Директива об энергетической эффективности зданий" (EPBD), в рамках которой с 31 декабря 2020 года все новые здания в странах ЕС должны строиться как здания с почти нулевым потреблением энергии. При этом почти нулевой или очень низкий объем требуемой энергии должен быть в значительной степени покрыт за счет энергии из возобновляемых источников, включая энергию из возобновляемых источников, производимую на месте или неподалеку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как власти Южной Кореи решили оборудовать все общественные здания в Сеуле солнечными панелями к 2022 году.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!