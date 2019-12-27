Будинки у Британії стануть джерелами "зеленої" енергії: що придумали в уряді

На території Уельсу у Великобританії компанія Sero Homes побудує район із 35 малоповерхових житлових будинків. "Зелені" будівлі вироблятимуть більше енергії, ніж вони споживають.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Виробник також зазначає, що нинішній проєкт стане першим із нульовим рівнем викидів вуглецю.

Ілюстрація виробника serohomes.com

Новини У Німеччині нові будинки перетворять на гігантські генератори

Нові будинки будуть сконструйовані за принципами "пасивного домобудівництва", яке покликане забезпечити максимально низьке енергоспоживання і мінімальні втрати тепла. Також в усіх будівлі використовуватимуть поновлювані джерела енергії та енергоефективне обладнання, накопичувачі теплової та електричної енергії, сонячні електростанції, геотермальні теплові насоси, а також системи вентиляції з рекуперацією тепла (теплообміном).

Крім того, кожен будинок буде обладнаний пристроєм зарядки електромобілів. При цьому будівлі не продаватимуться на ринку – компанія планує здавати нерухомість у довгострокову оренду.

На створення проєкту уряд Уельса виділить 2 млн фунтів (близько 60 млн грн), решту фінансування забезпечить Sero Homes. Початок будівництва заплановано на березень 2020 року, перші мешканці повинні заселитися влітку 2021 року.

Варто зазначити, що в Європі діє так звана "Директива про енергетичну ефективність будівель" (EPBD), в рамках якої з 31 грудня 2020 року всі нові будинки в країнах ЄС повинні будуватися як конструкції з майже нульовим споживанням енергії. При цьому майже нульовий або дуже низький обсяг необхідної енергії має бути значною мірою відшкодований за рахунок енергії з поновлюваних джерел, включаючи енергію з відновлюваних джерел, вироблену на місці або неподалік.

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