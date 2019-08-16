Немцы помогут Украине строить ГЭС: что известно

Украинская энергетическая компания "Укргидроэнерго" подписала меморандум о сотрудничестве с компанией из Германии "Inpec Engineering GmbH".

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго", которая управляет государственными объектами гидрогенерации. Сказано, что компания ищет партнеров для реализации инвестиционных проектов по строительству крупных объектов гидроэнергетики.

Стороны обсудили возможность совместного строительства Каневской ГАЭС, Каховской ГЭС-2 и строительство третьей очереди Днестровской ГАЭС. Сроки реализации и завершения проектов не раскрываются.

ГЭС и ГАЭС помогут строить немцы

"Укргидроэнерго ищет партнеров для реализации инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для стабильной работы энергосистемы", – говорится в сообщении.

Украинская компания является ведущим производителем электроэнергии из возобновляемых источников и обеспечивает покрытие пиковых нагрузок. Выработка ею электроэнергии происходит благодаря гидроресурсам рек Днепр и Днестр.

Справка:

Inpec Engineering GmbH – международное предприятие, работающее в проектировании коммунальных и энергетических проектов, строительстве инфраструктуры; имеет опыт в реализации проектов энергетики на мировом рынке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что президент Владимир Зеленский заключил пари с Игорем Сиротой, гендиректором "Укргидроэнерго", о сроках ремонта автомобильного перехода через плотину Днепровской ГЭС в Запорожье.

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