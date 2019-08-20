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Заплатять самі клієнти: Lufthansa придумала нововведення заради порятунку планети

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Німецька Авіакомпанія Lufthansa запускає сайт, на якому клієнти зможуть купувати екологічне паливо для літаків.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на AP. Пасажири таким чином зможуть заплатити за зменшення екологічно шкідливих викидів від польоту.

Як заявила Lufthansa, оплачене пасажирами через сайт спеціальне екологічне паливо буде використано для одного з рейсів. Йдеться про екологічно стійке авіаційне паливо, або SAF (синтетичну форму гасу). Очікується, що в результаті його застосування на рейсі авіакомпанії, обсяг викидів парникових газів знизяться на 80%.

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Lufthansa - за зниження вуглецевого сліду, але платять пасажири

Lufthansa - за зниження вуглецевого сліду, але платять пасажири

OBOZREVATEL

Екологічна ініціатива Lufthansa обійдеться пасажирам в чималу суму. Бажаючі взяти участь у програмі зниження викидів можуть заплатити кілька сотень євро понад вартість квитка. Так, якщо клієнт купує SAF, то один квиток економ-класу з Франкфурта в Нью-Йорк коштує на 374 євро дорожче звичайного.

Авіаційну промисловість багато критикують кліматичні активісти за порівняно великі викиди вуглецю. Хоча самі авіаперевізники стверджують, що частка СО2 від їх діяльності складає всього 2% від світового обсягу вуглецевого сліду від людської діяльності.

Раніше OBOZREVATEL передавав, що Lufthansa опинилася в центрі гучного скандалу після того, як випустила ролик, присвячений чемпіонату світу з футболу в Росії.

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Тема
Життя в стилі еко
Місце
Німеччина
Теги
Green Oboz Екологія
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