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Нові технології в Україні: від вугілля почали відмовлятися

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В Україні за шість місяців 2019 року встановили 20 МВт нових біогазових потужностей. Вони будуть виробляти близько 76 млн кВт*год електроенергії на рік. Цієї енергії вистачило б для потреб міста розміром з Ніжин.

За перше півріччя встановили в 1,5 рази більше біогазових потужностей, ніж за весь минулий рік, передає прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Виробленої електроенергії вистачить, щоб забезпечити більше 25 тисяч домогосподарств.

Біогазові установки знижують викиди вуглеводнів

Біогазові установки знижують викиди вуглеводнів

Держенергоефективності

Установки загальною потужністю 20 МВт, заміщаючи електроенергію, вироблену вугільними ТЕС, дозволять скоротити викиди С02 на 84 тисяч тонн на рік, повідомили кореспонденту OBOZREVATEL в Департаменті поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива Держенергоефективності.

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За інформацією Держагентства, на кінець другого кварталу в Україні працюють 43 біогазові установки загальною потужністю 66 МВт. 44 МВт з них генерують електроенергію з агровідходів, а 22 - зі сміття. Це більше 100 млн євро інвестицій.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада постановила з 1 січня 2019 збільшити ставку екологічного податку за викиди СО2 стаціонарними джерелами з 0,41 грн/т до 10 грн/т, тобто в 25 разів. Мета - стимулювати підприємства-забруднювачі зменшувати викиди в навколишнє середовище, а також наблизити українські норми викидів парникових газів до європейських.

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Тема
Інвестиції в Україну
Місце
Україна
Теги
Інвестиції Екологія енергоефективність
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Исаев Денис
Исаев Денис
Зелёный тариф на Украине сейчас 4,64 гривны за квт/час и это цена закупки у производителей электроэнергии, так что радоваться подобной новости обычному окраинцу просто глупо, разницу в с тарифом на обычным тарифам оплачивает государство и естественно никаких плюсов экономики это не несёт, деньги можно было бы потратить на более актуальные проблемы.
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Рагули переходят на кизяк
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Ну наконец то Украина переходит на пердячий газ
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