Туристка на последние деньги купила авиабилет, но перепутала год вылета

Американская туристка купила билет на самолет на последние деньги, но случайно выбрала не ту дату и узнала об этом уже в аэропорту. Девушка собиралась вернуться из отпуска в Хорватии в США.

Своей историей она поделилась в TikTok-аккаунте. Оказалось, что путешественница случайно забронировала билет на лето 2022 года. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас я сижу у входа в терминал без денег и не знаю, что делать. На моем телефоне скоро закончится интернет, я останусь без связи", — рассказала она.

Туристка связалась с авиакомпанией, и ей предложили безвозмездную помощь. Перевозчик оплатил пассажирке билет на ближайший рейс в США

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Подписчики в комментариях под видео скорее были в недоумении, чем посочувствовали девушке.

"Зачем путешествовать, если ты покупаешь билет на самолет за последние деньги?", "Когда-нибудь все пассажиры будут адекватными", "Она покупала билеты вслепую?", "С кем не бывает, но зачем возмущаться, если это твоя вина?" — написали они в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что американка Ариэль Дейл взяла с собой двух питомцев, когда летела из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Однако авиакомпания потеряла котов пассажирки при их перевозке в грузовом отсеке.