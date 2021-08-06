Авиакомпания потеряла котов пассажирки и даже не извинилась перед ней. Видео

Американка Ариэль Дейл (Ariel Dale) взяла с собой двух питомцев, когда летела из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Однако авиакомпания потеряла котов пассажирки при их перевозке в грузовом отсеке.

Перед вылетом Ариэль пришлось купить животным билет на рейс другой авиакомпании, который прибывал в аэропорт назначения через час после ее прилета. Об этом пишет издание Insider (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Спустя некоторое время женщина получила сообщение, в котором говорилось, что рейс с ее кошками откладывается на пять часов.

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"Я сходила с ума, потому что не знала, как долго мои кошки должны сидеть в грузовом отсеке", – объяснила свои переживания пассажирка.

Позднее американке сказали, что домашние любимцы вылетят другим рейсом и будут в Нью-Йорке в 21:30.

Однако, как выяснилось потом, питомцев в назначенное время не оказалось в аэропорту.

"Я просто упала на пол и начала плакать. У меня была паническая атака, а представитель авиакомпании сообщил кому-то по телефону, что "клиент очень расстроен". Как будто это неожиданность, что я расстроена тем, что никто не знает, где мои кошки!" – высказалась женщина.

На поиски животных сотрудникам понадобилось около двух часов. Всего же Ариэль не виделась со своими котами 14 часов. Но больше всего туристку в этой ситуации расстроило то, что никто перед ней даже не извинился.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка придумала легкий способ бесплатно пронести с собой еще одну ручную кладь во время полета. Она взяла сумку средних размеров и надела ее задом наперед так, чтобы создать видимость, что она беременна.