Реакция козла и петуха на хищного ястреба стала вирусной в сети. Видео

В голландской провинции Гелдерланд произошел курьезный инцидент – козел и петух защитили курицу от нападения ястреба. Фермер был в доме, когда услышал на улице подозрительный шум.

На опубликованных кадрах видно, как ястреб буквально валит курицу на землю и пытается утащить ее. Но в этот момент на помощь птице бросается петух. Вскоре и в драку ввязывается и козел, пишет New York Post (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В результате рогатое животное отпугнуло ястреба, а курица получила незначительные травмы.

По словам 59-летнего хозяина фермы Джаапа Битса, другие животные на ферме окружили пострадавшую птицу, чтобы дать ей полностью восстановиться.

"Я так гордился тем, что петух и козел бросились на защиту нашей курицы. А потом испытал большое облегчение, когда увидел, что она выжила", – сказал мужчина.

Битс отметил, что его козы и индейки уже дважды бросались спасать кур от нападения диких птиц.

В сети ролик стал вирусным и набрал более полумиллиона просмотров.

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