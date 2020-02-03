"Просто хочет помыть руки!" В сети высмеяли гоняющегося за собаками Моргенштерна

Скандального российского рэпера Алишера Моргенштерна, который ранее превзошел кое в чем Оксимирона, высмеяли за якобы преследование собак.

О нем вспомнили в рамках последнего выпуска шоу "#@)₴?$0" на канале "Телебачення Торонто".

Ведущие обыграли новость про кошку на крыше поликлиники в Пирятине Полтавской области, которую приехали снимать спасатели, чем испугали ее, вследствие чего животное самостоятельно спрыгнуло на дерево.

Этот довольно бессмысленный инцидент местные журналисты осветили как проявление доброты в обществе, где люди часто грубы с животными, а некогда и вовсе отлавливали их на мыло, после чего и "отложилось в головах" такое отношение.

"К сожалению, отложение мыла в головах остается серьезной проблемой", - подчеркнул Майкл Щур.

В качестве аргумента он вспомнил громкий скандал вокруг депутата Евгения Брагаря, который предложил пенсионерке продать собаку для оплаты счетов за газ.

"Так что, если увидите, как Моргенштерн гонится по улице за собакой, знайте: он просто хотел помыть руки", - пошутил ведущий.

Об этом идет речь в первом же сюжете, а сам момент упоминания Моргенштерна можно посмотреть на 1:33 видео:

Стоит заметить, что Моргенштерн хоть и известен своими провокационными и не всегда адекватными выходками, но к животным относится хорошо, как пишут СМИ, даже жертвовал деньги приюту для собак.

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